Kéo dài thời gian giữ chức vụ, bổ nhiệm lại 3 Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Ngày 19/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký các quyết định bổ nhiệm lại và kéo dài thời gian giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Cụ thể, tại Quyết định số 2096, Thủ tướng quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Quốc phòng theo quy định đối với Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương.

Thượng tướng Hoàng XUân Chiến sinh năm 1961, quê ở Hưng Yên. Ông là Tiến sĩ Luật học và giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng từ tháng 10/2020.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến (Ảnh: QĐND).

Tại Quyết định số 2098, Thủ tướng quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Quốc phòng theo quy định đối với Thượng tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương.

Thượng tướng Vũ Hải Sản sinh năm 1961, quê ở tỉnh Nam Định cũ, nay là tỉnh Ninh Bình. Ông là Cử nhân Quân sự, được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng từ tháng 7/2020 và được thăng hàm Thượng tướng vào năm 2021.

Đồng thời, tại Quyết định số 2099, Thủ tướng quyết định bổ nhiệm lại Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Thượng tướng Phạm Hoài Nam sinh năm 1967, quê ở Gia Lai. Ông được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng từ tháng 7/2020 và được thăng quân hàm Thượng tướng vào cuối năm 2021.