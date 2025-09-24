Hủy nhiều chuyến bay từ TPHCM ra miền Bắc vì bão Ragasa

Theo đó, ngày 25/9, Vietnam Airlines sẽ huỷ 6 chuyến bay giữa TPHCM và Cát Bi, gồm: VN7270, VN7271, VN7274, VN7275, VN7278 và VN7279. Một số chuyến bay chặng TPHCM - Cát Bi được đổi giờ cất cánh, như chuyến VN1176 đổi sang 16h30, VN1177 cất cánh lúc 19h05.

Hướng di chuyển của bão Ragasa và bão Bualoi (Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam).

Cũng trong ngày, chuyến bay đến và đi từ sân bay Thọ Xuân (Thanh Hoá) sẽ được điều chỉnh giờ cất, hạ cánh trong khung giờ từ 10h30 đến 12h. Các chuyến bay tại sân bay Cát Bi (Hải Phòng) sẽ được điều chỉnh sau 18h.

Các chuyến bay do Pacific Airlines khai thác, gồm BL6440 sẽ cất cánh lúc 21h15, chuyến BL6441 cất cánh lúc 23h55.

Ngoài ra, chuyến bay giữa Đà Nẵng và Cát Bi sẽ phải thay đổi lịch khai thác, gồm: VN1670 với giờ cất cánh mới lúc 17h và VN1671 cất cánh lúc 18h55.

Cùng thời gian này, nhiều chuyến bay nội địa và quốc tế khác có thể bị ảnh hưởng dây chuyền do tác động của bão.

Trước đó, Cục Hàng không Việt Nam đã phát công điện gửi các đơn vị trong ngành hàng không về việc tập trung, chủ động ứng phó siêu bão Ragasa. Nhà chức trách yêu cầu các hãng bay theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão để có phương án điều chỉnh kế hoạch bay hoặc thay đổi lịch bay phù hợp.