Miền Bắc và miền Trung mưa rất to do bão Ragasa

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết từ đêm 24/9 đến ngày 26/9, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 100-250mm, cục bộ có nơi trên 350mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 100mm/3 giờ.

Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định mưa lớn ở các khu vực trên có khả năng kéo dài đến hết đêm 26/9, với tổng lượng mưa phổ biến 150-300mm, cục bộ có nơi trên 450mm.

Theo dự báo, khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng ngày mai có mưa rào và dông rải rác.

Đêm 24/9, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm, cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 60mm/3 giờ.

Liên quan cơn bão Ragasa, dự báo đến 13h ngày 25/9, bão sẽ vào đất liền phía Đông tỉnh Quảng Ninh. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km và suy yếu dần.

Mưa lớn khiến nhiều tuyến phố ở Lạng Sơn ngập sâu (Ảnh: Khánh Linh).

Dự báo thời tiết ngày 25/9 các vùng trên cả nước:

TP Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, từ gần sáng mai gió mạnh dần lên cấp 5.

Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C; nhiệt độ cao nhất 27-29 độ C.

Tây Bắc Bộ: Đêm có mây, có mưa rào và dông vài nơi; ngày nhiều mây, có mưa to đến rất to và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 21 độ C; nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to; ngày có mưa to đến rất to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, từ gần sáng vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11; khu vực sâu trong đất liền gió mạnh cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7-8.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C; nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, phía Bắc đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày có mưa to đến rất to và dông; phía Nam có mưa rào và dông rải rác. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C; nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

TPHCM: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.