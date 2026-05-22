Hợp tác xã, nông dân gặp nhiều khó khăn tiếp cận dòng vốn nông nghiệp

Thông tin được TS. Nguyễn Trí Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam đưa ra tại diễn đàn “Khơi thông dòng vốn cho nông nghiệp: Giải pháp tín dụng an toàn và bền vững cho doanh nghiệp và nông dân”, sáng 22/5.

"Đây là khó khăn lớn nhất hiện nay. Phần lớn nông dân, hộ sản xuất nhỏ, hợp tác xã và doanh nghiệp nông nghiệp quy mô vừa và nhỏ không có đủ tài sản thế chấp hợp lệ để vay vốn. Nhiều doanh nghiệp thuê đất của nông dân hoặc thuê đất ngắn hạn nên không đủ điều kiện pháp lý để thế chấp vay vốn trung và dài hạn”, ông Ngọc phản ánh.

Việc tiếp cận vốn của doanh nghiệp nông nghiệp, hợp tác xã và người nông dân hiện còn rất nhiều khó khăn (Ảnh minh họa: Hồ Ái).

Mặc dù đã có cải cách, nhưng thực tế nhiều hộ nông dân phản ánh thủ tục vay vốn còn nhiều giấy tờ, thời gian thẩm định kéo dài, chi phí tiếp cận vốn cao. Đối với các chương trình tín dụng ưu đãi, nhiều người dân chưa tiếp cận đầy đủ thông tin; một số tiêu chí khó đáp ứng, nhất là yêu cầu về phương án sản xuất, chứng minh hiệu quả đầu tư, hồ sơ đất đai và tài sản.

Ông Ngọc nhấn mạnh, nông nghiệp là lĩnh vực rủi ro cao nhưng biên lợi nhuận thấp. Trong khi nhiều doanh nghiệp và hộ sản xuất phải vay thương mại với lãi suất ở mức khá cao so với sức chịu đựng của ngành. Khi thị trường biến động, giá nông sản giảm, thiên tai, dịch bệnh xảy ra hoặc xuất khẩu gặp khó khăn thì khả năng trả nợ của người vay bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

“Khơi thông dòng vốn cho nông nghiệp không chỉ là vấn đề tín dụng mà còn là bài toán thể chế, niềm tin và hệ sinh thái phát triển. Nếu không tháo gỡ kịp thời các điểm nghẽn về vốn, nông nghiệp Việt Nam sẽ khó nâng cao năng lực cạnh tranh, khó chuyển đổi sang mô hình xanh, hiện đại và bền vững”, ông Ngọc lo ngại.

Ông Hồ Xuân Hùng, Chủ tịch Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, nhận định ngành nông nghiệp đang đứng trước yêu cầu phải tái cơ cấu mạnh mẽ theo hướng hiện đại, sinh thái, tuần hoàn và bền vững. Để thực hiện được mục tiêu đó, vấn đề then chốt hiện nay vẫn là dòng vốn.

Ông Hồ Xuân Hùng, Chủ tịch Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Ảnh: Thế Kha).

“Thực tế nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã và người nông dân gặp không ít khó khăn trong tiếp cận tín dụng do thiếu tài sản bảo đảm, quy mô sản xuất nhỏ lẻ, năng lực quản trị tài chính còn hạn chế, rủi ro thiên tai, dịch bệnh cao, chi phí đầu vào tăng mạnh và đầu ra thị trường thiếu ổn định”, ông Hùng dẫn chứng.

Bên cạnh khó khăn về tiếp cận vốn trong nước, hiện nay các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản Việt Nam còn đang đối mặt với nhiều rủi ro trong giao dịch quốc tế. Thời gian qua liên tiếp xảy ra các vụ việc doanh nghiệp Việt Nam bị đối tác nước ngoài chiếm dụng hàng hóa, chậm thanh toán hoặc có dấu hiệu lừa đảo thương mại quốc tế với thủ đoạn ngày càng tinh vi.

Trong khuôn khổ diễn đàn, Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam đã tổ chức lễ khởi động chương trình khảo sát, xếp hạng và công bố tín nhiệm doanh nhân, doanh nghiệp của ngành nông nghiệp Việt Nam (VARI) và ra mắt Cổng thông tin điện tử www.vari.org.vn.

Chương trình nhằm nghiên cứu, khảo sát, đánh giá mức độ tín nhiệm đối với doanh nghiệp, doanh nhân trong lĩnh vực nông nghiệp một cách khoa học, khách quan và minh bạch. Qua đó giúp người tiêu dùng nói chung, bà con nông dân và các chủ thể kinh tế nói riêng có thể nhận diện những doanh nghiệp, doanh nhân chân chính, có trách nhiệm và đáng tin cậy để ưu tiên hợp tác, phát triển.