Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường làm Bí thư xã miền núi Đà Nẵng

Ngày 5/5, tại xã Trà Tập, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.

Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng điều động, chỉ định ông Võ Như Toàn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Trà Tập, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Võ Như Toàn, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng, giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Trà Tập, nhiệm kỳ 2025-2030

Điều động, chỉ định ông Nguyễn Thế Anh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Trà Liên, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Trà Tập nhiệm kỳ 2025-2030, giới thiệu để HĐND xã Trà Tập bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2026-2031.

Điều động ông Lê Trung Thực, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Trà Tập, đến nhận công tác tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng.

Như tin đã đưa, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã quyết định thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy xã Trà Tập nhiệm kỳ 2025-2030 bằng hình thức khiển trách; thi hành kỷ luật ông Hà Ra Diêu, Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch HĐND xã Trà Tập nhiệm kỳ 2026-2031, bằng hình thức cách chức Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã Trà Tập, nhiệm kỳ 2025-2030.