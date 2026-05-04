Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã tổ chức tinh gọn bộ máy ra sao?

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Nghị định số 35/2025 của Chính phủ đã cụ thể hóa đường lối, quan điểm, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức của Bộ này theo hướng quản lý đa ngành, đa lĩnh vực.

Sau khi Nghị định 35 ban hành, Bộ đã khẩn trương, nghiêm túc tổ chức quán triệt, triển khai hiệu quả và đạt được những kết quả nhất định.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục được xác định là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: nông nghiệp; lâm nghiệp; diêm nghiệp; thủy sản; thủy lợi; phòng chống thiên tai; phát triển nông thôn; đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản, địa chất; môi trường; khí tượng thuỷ văn; biến đổi khí hậu; đo đạc và bản đồ; quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo; viễn thám; quản lý nhà nước các dịch vụ công trong những lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

Đã giảm nhiều đầu mối

Tại hồ sơ dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 35 gửi tới Bộ Tư pháp thẩm định, Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẳng định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ đã phù hợp với đặc điểm, tình hình của Bộ, ngành và thể hiện rõ nét mô hình của Bộ quản lý đa ngành.

Các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường đều được phân cấp mạnh cho địa phương. Bộ tập trung vào hoạch định, xây dựng, hoàn thiện thể chế, quản lý vĩ mô, kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật.

Việc phân cấp được quy định rõ ràng, cụ thể nhiệm vụ, thẩm quyền, trách nhiệm của mỗi cấp trong hệ thống hành chính nhà nước, tạo điều kiện để địa phương chủ động trong quản lý, sử dụng các nguồn lực.

Theo Nghị định 35, Bộ đã tiến hành sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị của hai Bộ trước đây (Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) từ 13 đơn vị tham mưu tổng hợp thành 6 đơn vị (từ 1/6/2025, Thanh tra Bộ kết thúc mô hình theo kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư) và từ 27 Cục, Vụ quản lý chuyên ngành thành 19 Cục.

So với cơ cấu tổ chức trước đây, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã giảm 25/55 đầu mối, đạt tỷ lệ giảm 45,45%.

Ngoài ra, từ 8 đơn vị sự nghiệp công lập của hai Bộ trước đây đã sắp xếp, tổ chức lại thành 4 đơn vị sự nghiệp công lập tại Nghị định 35/2025.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường có 46 đơn vị sự nghiệp công lập (được sắp xếp, kiện toàn từ 72 đơn vị) quy định tại Quyết định số 1811/2025 của Thủ tướng Chính phủ.

Sau khi hoàn thành sắp xếp, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có 50 đơn vị sự nghiệp công lập - giảm 30/80 đơn vị, ứng với tỷ lệ giảm 37,5%.

Cụ thể, chia theo lĩnh vực hoạt động, gồm: 8 tổ chức khoa học và công nghệ (giảm 7/15 đơn vị tương ứng giảm 46,67%); 7 trường đại học, học viện (giảm 2/9 đơn vị tương ứng giảm 22,22%); 20 trường cao đẳng giáo dục nghề nghiệp (giảm 5/25 đơn vị tương ứng giảm 20%); 3 đơn vị sự nghiệp kinh tế (giảm 5/8 đơn vị tương ứng giảm 62,5%); 7 ban quản lý dự án (giảm 6/13 đơn vị tương ứng giảm 46,15%) và 1 đơn vị sự nghiệp y tế (giảm 1/2 đơn vị, tương ứng giảm 50%).

Bên cạnh đó, số lượng đầu mối bên trong của các đơn vị trực thuộc Bộ đã được tinh giảm đáng kể so với trước khi hợp nhất hai Bộ. Bước đầu giảm 63/301 đầu mối cấp phòng trực thuộc các đơn vị (tương ứng với tỷ lệ giảm 20,9%) so với cơ cấu trước đây.

Trong đó giảm 60/217 phòng trong các Vụ (không tổ chức phòng trong Vụ), Cục, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ và tương đương (tương ứng giảm 27,6%); giảm 3/3 phòng thuộc Văn phòng thuộc Tổng cục và tương đương (giảm 100%); 3/35 Chi cục thuộc Cục trực thuộc Bộ.

Dự kiến số lượng tổ chức bên trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ còn 635 tổ chức, giảm 435/1.070 tổ chức, tương ứng giảm 40,7%.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhìn nhận cơ cấu tổ chức bên trong một số đơn vị còn nhiều đầu mối, chưa thật sự tinh gọn trong sắp xếp bộ máy; chưa thống nhất trong mô hình tổ chức giữa các đơn vị trong Bộ về đầu mối đơn vị tham mưu tổng hợp, quản trị nội bộ. Bộ máy, biên chế làm công tác chuyên môn còn chưa được tăng cường để đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Bộ máy hiện nay phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao

Qua rà soát, đánh giá thực tế vận hành, Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẳng định cơ cấu tổ chức hiện nay phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao.

Do đó, Bộ này đề nghị tiếp tục duy trì cơ cấu tổ chức gồm 29 đơn vị như hiện hành để ổn định tổ chức. Cơ cấu tổ chức bên trong các đơn vị, tổ chức trực thuộc Bộ sẽ tiếp tục thực hiện sắp xếp, tinh gọn đầu mối, giảm mạnh các tổ chức cấp phòng và tương đương.

29 đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường được đề xuất giữ nguyên gồm: Vụ Hợp tác quốc tế; Vụ Kế hoạch - Tài chính; Vụ Khoa học và Công nghệ; Vụ Pháp chế; Vụ Tổ chức cán bộ; Văn phòng bộ;

Cục Chuyển đổi số; Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; Cục Chăn nuôi và Thú y; Cục Thủy sản và Kiểm ngư; Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm; Cục Quản lý và Xây dựng công trình thuỷ lợi; Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai; Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn; Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường;

Cục Quản lý đất đai; Cục Quản lý tài nguyên nước; Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam; Cục Môi trường; Cục Biến đổi khí hậu; Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học; Cục Khí tượng Thủy văn; Cục Biển và Hải đảo Việt Nam; Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam; Cục Viễn thám quốc gia; Viện Chiến lược, Chính sách nông nghiệp và môi trường;

Báo Nông nghiệp và Môi trường; Tạp chí Nông nghiệp và Môi trường; Trung tâm Khuyến nông quốc gia.