Quân khu 7 đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân
(Dân trí) - Nhân kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống, Quân khu 7 được Chủ tịch nước Lương Cường trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.
Ngày 9/12, tại TPHCM, Chủ tịch nước Lương Cường đã thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Quân khu 7.
Danh hiệu được trao tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 7 (10/12/1945- 10/12/2025); căn cứ những thành tích đặc biệt xuất sắc của quân khu trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng quân đội nhân dân, củng cố quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Lương Cường gửi lời chúc mừng tới các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang Quân khu 7; ghi nhận và biểu dương những cống hiến, chiến công to lớn của quân và dân quân khu trong 80 năm qua.
Những năm qua, phát huy truyền thống “Nam Bộ Thành Đồng”, Quân khu 7 luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, là lực lượng nòng cốt xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với an ninh nhân dân trên địa bàn chiến lược phía Nam của Tổ quốc.
Trong giai đoạn phát triển mới, Chủ tịch nước Lương Cường yêu cầu lực lượng vũ trang Quân khu 7 tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng quân sự của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng.
Quân khu 7 cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương; chỉ đạo triển khai thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; xây dựng các tỉnh, thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc phù hợp với tổ chức chính quyền địa phương hai cấp.
Chủ tịch nước tin tưởng, với những chiến công, thành tích đạt được, lực lượng vũ trang Quân khu 7 sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần cùng đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới.
Ngày 23/9/1945, Thực dân Pháp nổ súng gây hấn ở Sài Gòn, mở đầu cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam lần thứ 2.
Quân và dân Nam Bộ đã anh dũng đứng lên chiến đấu. Cuộc chiến lan rộng ra khắp miền Đông và miền Tây Nam Bộ.
Chấp hành chỉ thị của Trung ương Đảng, ngày 10/12/1945, tại Bình Hòa Nam (nay là xã Đức Huệ, tỉnh Tây Ninh), Xứ ủy lâm thời Nam Bộ họp hội nghị mở rộng, quyết định tổ chức Nam Bộ thành ba Khu: 7, 8 và 9.
Từ đây, tổ chức quân sự theo vùng lãnh thổ Khu 7 ra đời, là tiền thân của Quân khu 7. Ngày 10/12 hàng năm cũng trở thành ngày truyền thống của quân khu.