Hơn 4.600 vi phạm hành chính lĩnh vực thú y bị phát hiện

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, qua 8 năm thực hiện Nghị định 90/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, lực lượng thú y toàn quốc đã phát hiện, phối hợp xử lý 4.640 vụ vi phạm hành chính với tổng số tiền xử phạt trên 80 tỷ đồng.

Các nhóm vi phạm phổ biến gồm nhập khẩu sản phẩm động vật tồn dư các chất độc hại, nhiễm vi sinh vật vượt quá mức giới hạn cho phép; nhập khẩu sản phẩm động vật bị biến đổi về màu sắc, mùi vị, không bảo đảm vệ sinh thú y...

Hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm bệnh dịch tả châu Phi bị phát hiện, trong đó khoảng 2 tấn đã được chế biến thành phẩm tại Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long gây bức xúc dư luận thời gian qua (Ảnh: Halong Canfoco).

Vi phạm còn xảy ra trong sản xuất thuốc thú y có hàm lượng thuốc ngoài mức giới hạn cho phép ±10% so với hàm lượng ghi trên nhãn; sản xuất thuốc thú y không có trong danh mục được phép lưu hành tại Việt Nam hoặc chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Giết mổ động vật tại địa điểm không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép; vận chuyển, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm và sản phẩm từ gia súc, gia cầm không có dấu kiểm soát giết mổ, tem vệ sinh thú y, bao bì đánh dấu đã qua kiểm tra vệ sinh thú y...

Hành vi vi phạm bị phát hiện còn bao gồm giết mổ, lưu thông, buôn bán động vật, sản phẩm của động vật dễ nhiễm bệnh dịch đã công bố trong vùng có dịch không theo hướng dẫn của cơ quan quản lý chuyên ngành thú y.

Giết mổ, xử lý động vật, xác động vật mắc bệnh, có dấu hiệu mắc bệnh, sản phẩm động vật mang mầm bệnh thuộc danh mục bệnh động vật phải công bố dịch không theo hướng dẫn của cơ quan thú y…

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho rằng nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng vi phạm nêu trên do nhận thức pháp luật của cơ sở giết mổ nhỏ lẻ hạn chế. Đặc biệt, vi phạm thường xảy ra ban đêm rất khó khăn trong việc kiểm tra, xử lý.

Bên cạnh đó, cơ sở hạ tầng, nhân lực thú y cấp cơ sở còn mỏng. Việc kiểm tra, giám sát tại các địa bàn rộng gặp nhiều khó khăn. Công tác phối hợp giữa thú y - quản lý thị trường - công an chưa đầy đủ. Kinh phí phục vụ kiểm nghiệm, giám sát chất lượng thuốc thú y ít, địa điểm để thực hiện kiểm dịch lại động vật ít, gần như không có.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ ra nhiều bất cập trong kiểm soát giết mổ động vật (Ảnh: Công an Hà Nội).

Theo quy định của Luật Thanh tra năm 2025, hệ thống cơ quan thanh tra được phân thành hai cấp là Thanh tra Chính phủ và Thanh tra tỉnh/thành phố.

Từ 1/3/2024, thực hiện Nghị định 03/2024 của Chính phủ, Chi cục Chăn nuôi và Thú y các tỉnh, thành phố đã không thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y. Các hành vi vi phạm trong lĩnh vực thú y được phát hiện chuyển sang Thanh tra sở hoặc Thanh tra tỉnh thực hiện xử phạt.

Vì vậy chưa đáp ứng kịp thời, gây khó khăn cho đối tượng vi phạm thực hiện quyết định và khó khăn cho cơ quan chuyên ngành kiểm tra, giám sát, theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Bộ này kiến nghị điều chỉnh thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch UBND cấp tỉnh, cấp xã phù hợp với chính quyền hai cấp; bỏ quy định thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch UBND cấp huyện, công an cấp huyện.

Ngoài ra, cơ quan này đề xuất quy định cụ thể thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của thủ trưởng các chi cục ở địa phương để phù hợp với chức năng, nhiệm vụ quản lý ngành thú y…