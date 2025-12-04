Hơn 400 người ở Ninh Bình ra đường không thể trở về nhà 11 tháng qua

Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Ninh Bình, đến ngày 30/11, toàn tỉnh xảy ra 737 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm 427 người chết, 473 người bị thương (tăng 28 vụ, tăng 25 người chết, tăng 11 người bị thương so với cùng kỳ năm 2024).

Một vụ tai nạn giao thông trên quốc lộ 1A tại địa bàn tỉnh Ninh Bình (Ảnh: Thanh Bình).

Trên đường bộ xảy ra 721 vụ TNGT, làm 414 người chết, 471 người bị thương; đường sắt xảy ra 15 vụ, làm 12 người chết, 2 người bị thương; đường thủy nội địa xảy ra 1 vụ, làm 1 người chết.

11 tháng qua, lực lượng chức năng tỉnh Ninh Bình tuần tra, kiểm soát đã lập biên bản xử lý 66.632 trường hợp vi phạm, phạt tiền 171,041 tỷ đồng; tước giấy phép lái xe (GPLX) đối với 4.780 trường hợp, tước 436 phù hiệu, 302 kiểm định; số phương tiện bị tạm giữ các loại là 12.340; trừ điểm GPLX 10.311 trường hợp.

Lực lượng CSGT Ninh Bình kiểm tra, xử lý học sinh vi phạm giao thông (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Ban ATGT tỉnh Ninh Bình tiếp tục tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo trách nhiệm được giao để kiềm chế, kéo giảm TNGT, thời gian tới.