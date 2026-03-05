Hơn 2.000m2 rừng tự nhiên bị phá trắng ở Gia Lai

Ngày 5/3, ông Nguyễn Anh Vũ, Trưởng Ban quản lý rừng phòng hộ Ia Púch (xã Ia Púch, tỉnh Gia Lai), cho biết đang phối hợp cơ quan chức năng truy tìm thủ phạm phá hơn 2.000m2 rừng tự nhiên.

Hồi cuối tháng 2, trong quá trình tuần tra bảo vệ rừng, lực lượng chức năng phát hiện tại lô 7, khoảnh 2, tiểu khu 930 (thuộc lâm phần quản lý của Ban quản lý rừng phòng hộ Ia Púch) xảy ra tình trạng kẻ gian vào phá rừng tự nhiên.

Khoảnh rừng rộng hơn 2.000m2 bị kẻ gian phá trắng (Ảnh: Chí Anh).

Qua kiểm tra, nhà chức tránh xác định diện tích rừng tự nhiên bị kẻ gian phá trắng là hơn 2.000m2. Trên diện tích này có gần 40 cây gỗ tự nhiên bị cưa hạ. Các cây bị cưa hạ có đường kính gốc khoảng 12-40cm, chủ yếu là các loài gỗ kơ nia, trâm và một số cây gỗ bản địa khác. Phần lớn cây rừng sau khi bị cưa hạ vẫn nằm ngổn ngang tại hiện trường.

Sau khi phát hiện vụ việc, Ban quản lý rừng phòng hộ Ia Púch đã phối hợp Công an xã lập biên bản, đo đạc hiện trường và truy tìm nghi phạm. Tuy nhiên, đến nay cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được cá nhân hoặc nhóm người thực hiện hành vi phá rừng.

Cây rừng bị các đối tượng cưa hạ, nằm ngổn ngang (Ảnh: Chí Anh).

Toàn bộ số lâm sản vi phạm đang được thu gom, vận chuyển về Trạm quản lý bảo vệ rừng số 1, Ban quản lý rừng phòng hộ Ia Púch để bảo quản, xử lý theo quy định.

Trưởng Ban quản lý rừng phòng hộ Ia Púch cho biết khu vực rừng bị phá nằm ở vị trí hẻo lánh, cách trung tâm xã khoảng 15km. Qua kiểm tra hiện trường, đơn vị nhận định các đối tượng đã lợi dụng đêm tối, lén lút vào chặt phá cây rừng với mục đích lấy đất làm nương rẫy.

Một cây rừng bị cưa hạ tại hiện trường (Ảnh: Chí Anh).

Theo ông Vũ, với diện tích rừng bị phá, đơn vị sẽ xây dựng phương án phục hồi, trồng lại rừng. Lãnh đạo Ban quản lý rừng phòng hộ Ia Púch sẽ họp để kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân liên quan khi để xảy ra tình trạng phá rừng trên lâm phần được giao quản lý.