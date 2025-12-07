Dự án nghỉ dưỡng cao cấp lấy hơn 40ha rừng tự nhiên ở Đà Lạt

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa công khai Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Đồi Thống Nhất (phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) để tham vấn cộng đồng.

Sử dụng hơn 40ha rừng tự nhiên, xây dựng 100 căn nhà nghỉ dưỡng

Báo cáo ĐTM cho thấy dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu năm 2017, thay đổi lần hai vào năm 2022.

Theo phân loại mục đích sử dụng rừng của UBND tỉnh Lâm Đồng, dự án có 64,22ha đất rừng phòng hộ bảo vệ môi trường; trong đó có 40,47ha rừng tự nhiên, hơn 9ha rừng trồng và 14,43ha đất chưa có rừng.

Diện tích đất rừng tự nhiên trong ranh giới dự án chủ yếu là rừng lá kim trung bình, rừng lá kim nghèo và rừng lá kim nghèo kiệt. Ngoài ra còn có rừng thông 3 lá, cây bụi, thảm tươi; không có dân cư sinh sống và chưa xây dựng công trình kiến trúc.

Dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Đồi Thống Nhất dự kiến sử dụng hơn 64ha rừng phòng hộ bảo vệ môi trường (Ảnh: ĐTM).

Dự án thuộc nhóm I theo Nghị định 05/2025 sửa đổi, bổ sung Nghị định 08/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và thuộc đối tượng phải lập báo cáo ĐTM trình Bộ Nông nghiệp và Môi trường thẩm định, phê duyệt.

Khu vực dự án có hiện trạng địa hình đồi núi thấp, bị chia cắt thành hai khu vực đồi A và đồi B, có cao độ bình quân 1.527m; các triền đồi lan tỏa đều về các hướng. Đồi Thống Nhất có độ cao hơn 1.569m.

Tại khu đồi A, chủ đầu tư dự kiến xây dựng khu thương mại dịch vụ và điều hành có diện tích 1.800m2, cao 4 tầng; khu thương mại dịch vụ và điều hành cao 2 tầng; khu bán đồ lưu niệm; vui chơi giải trí, thương mại và dịch vụ tổng hợp; 40 căn nhà nghỉ dưỡng cao 2 tầng.

Khu đồi B xây dựng khu dịch vụ tổng hợp và điều hành cao 5 tầng, diện tích 2.570m2 và 60 căn nhà nghỉ dưỡng cao 2 tầng, tổng diện tích 9.000m2…

Hệ thống giao thông được cam kết thiết kế bám sát theo địa hình tự nhiên, hạn chế tối đa việc san gạt, đào đắp.

Phần đất giữa đồi A và đồi B hiện tại là đất nông nghiệp, tương lai sẽ quy hoạch xây dựng hồ Đa Thiện 4, theo báo cáo ĐTM.

Cách dự án về phía Đông khoảng 530m là Hồ Đa Thiện 3. Suối ở hạ lưu hồ Đa Thiện 3 thuộc khu đất giữa đồi A và đồi B, không thuộc diện tích đất dự án.

Mưa lớn kéo dài khiến đèo Mimosa sụt lún sâu gần 30m, đoạn đường dài 100m bị đứt gãy hoàn toàn. Tuyến đường huyết mạch nối Đà Lạt – TPHCM bị phong tỏa, giao thông tê liệt vào cuối tháng 11 vừa qua (Ảnh: Minh Hậu).

Yếu tố nhạy cảm môi trường

Thông tin về yếu tố nhạy cảm môi trường, ĐTM cho biết dự án sử dụng đất trống trảng cỏ dưới tán rừng thuộc rừng phòng hộ bảo vệ môi trường. Đây là yếu tố nhạy cảm về môi trường theo quy định của Chính phủ. Tuy nhiên, dự án chỉ sử dụng hơn 40.200m2 diện tích đất xây dựng công trình và 62.000m2 diện tích làm bãi đậu xe, đường đi bộ…

“Việc thực hiện xây dựng, bố trí các công trình của dự án tại những nơi đất trống, không chặt hạ cây rừng, phù hợp với Điều 24 Nghị định 156/2018 của Chính phủ quy định về nguyên tắc xây dựng các công trình phục vụ du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong các khu rừng phòng hộ”, ĐTM cho hay.

Chủ dự án định xây dựng 100 căn nhà nghỉ dưỡng và hàng loạt công trình ở đồi A, đồi B (Ảnh: ĐTM).

Để quản lý rừng tự nhiên, chủ dự án hứa tổ chức lực lượng, thành lập tổ bảo vệ rừng với số lượng 4 người thường xuyên tuần tra để kịp thời phát hiện đối tượng xâm phạm trái phép vào rừng. Ngoài ra còn bố trí lực lượng chốt trực 24/24h tại những địa điểm nóng dễ xảy ra phá rừng, cháy rừng...

ĐTM thông tin dự án có tổng diện tích 705.343m2 (hơn 70,5ha) và tổng vốn đầu tư 498 tỷ đồng (vốn của nhà đầu tư 194,6 tỷ đồng và vốn vay hơn 303 tỷ đồng).

Các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, công trình bắt đầu được xây dựng trong thời gian tháng 3-12/2026 và dự án hoạt động chính thức vào tháng 4/2027.

Quy mô khai thác dự án tối đa 6000-6.500 người, gồm: Khách du lịch lưu trú 4.000 người; khách vãng lai 1.800-2.300 người; nhân viên lao động dịch vụ 200 người.

Chủ dự án khẳng định sẽ xây dựng khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng cao cấp cùng các hoạt động vui chơi giải trí đảm bảo mục tiêu bảo tồn cảnh quan, kiến trúc truyền thống vốn có của thành phố Đà Lạt (cũ).