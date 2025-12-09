Khởi tố vụ xâm hại gần 98ha rừng ở Gia Lai

Ngày 9/12, lãnh đạo Hạt Kiểm lâm khu vực Hoài Ân (Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai) cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ phá rừng tại khoảnh 4 và 6, tiểu khu 157, xã Kim Sơn, để điều tra về tội Hủy hoại rừng.

“Chúng tôi đã ra quyết định khởi tố vụ án và chuyển toàn bộ hồ sơ qua Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai để thụ lý điều tra theo thẩm quyền”, vị này nói.

Hiện trường vụ phá rừng, khai thác rừng ở khoảnh 4, khoảnh 6, tiểu khu 157 thuộc xã Kim Sơn, tỉnh Gia Lai (Ảnh: An Sơn).

Như Dân trí đã thông tin, ngày 3/7, UBND xã Kim Sơn phát hiện vụ phá rừng tại khoảnh 4 và 6 nên phối hợp với Hạt Kiểm lâm khu vực Hoài Ân điều tra, xác minh. Kết quả xác định ban đầu tổng diện tích rừng thiệt hại gần 95ha.

Ngày 30/9, Hạt Kiểm lâm khu vực Hoài Ân phối hợp với cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 5 và các chủ rừng có liên quan khám nghiệm hiện trường.

Kết quả xác định tổng diện tích rừng thiệt hại là gần 98ha, trong đó hơn 23ha rừng tự nhiên và gần 75ha rừng trồng.

Liên quan đến vụ việc trên, Hạt Kiểm lâm khu vực Hoài Ân có báo cáo việc kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân liên quan đến vụ phá rừng, khai thác rừng trái phép tại xã Kim Sơn.

Hạt Kiểm lâm khu vực Hoài Ân đề nghị xem xét kỷ luật ông Phan Văn Thành và ông Trương Ngọc Nhuận bằng hình thức khiển trách. Lý do, ông Thành và ông Nhuận chưa làm tốt nhiệm vụ, để tình trạng người dân vi phạm lâm nghiệp kéo dài, không có biện pháp ngăn chặn, xử lý, không báo cáo kịp thời cho cấp trên.

Nhiều cây rừng bị cưa còn lại tại hiện trường (Ảnh: An Sơn).

Đối với trách nhiệm người đứng đầu, mặc dù đã tham mưu cho huyện ủy, UBND huyện cũ và làm việc với chính quyền địa phương về công tác quản lý, bảo vệ rừng… Tuy nhiên, kiểm lâm cơ sở không báo cáo kịp thời vụ việc nên chưa thể chỉ đạo ngăn chặn từ đầu.

Bên cạnh đó, địa bàn rộng, thời điểm xảy ra vi phạm trong thời gian sáp nhập chính quyền 2 cấp đã tạo khoảng trống trong chỉ đạo cơ sở. Bản thân người đứng đầu chưa lường hết tình hình, thiếu kiểm tra, giám sát tin tưởng vào kiểm lâm địa bàn, dẫn đến xảy ra vụ việc, chỉ đạo xử lý chưa kịp thời.

Vì vậy, Hạt Kiểm lâm khu vực Hoài Ân đề nghị cấp trên xem xét kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của đơn vị trong thời gian qua.