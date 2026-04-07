Hơn 124.000 tỷ đồng làm hai tuyến metro nối TPHCM - Bình Dương

Liên danh Tập đoàn Đầu tư và phát triển Công nghiệp Becamex và Tập đoàn Trường Hải (Thaco) vừa gửi UBND TPHCM nội dung đề xuất nghiên cứu đầu tư các dự án tuyến đường sắt đô thị số 1 đoạn thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên và dự án tuyến đường sắt đô thị số 2 đoạn Thủ Dầu Một - TPHCM.

Vòng xoay A1 được dự kiến sẽ là điểm đầu của tuyến Metro số 1 thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên (Ảnh: Xuân Đoàn).

Trong đó, tuyến Metro số 1 (thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên) có chiều dài hơn 32km, bao gồm tuyến chính dài hơn 29km và đoạn nối depot dài 3,43km.

Điểm đầu của tuyến này là nhà ga S1 tại phường Bình Dương và điểm cuối là ga Bến xe Suối Tiên. Trên tuyến dự kiến bố trí 19 nhà ga và 1 depot. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 64.370 tỷ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng khoảng 8.032 tỷ đồng.

Trong khi đó, tuyến metro số 2 (Thủ Dầu Một - TPHCM) có chiều dài hơn 24km. Điểm đầu kết nối ga S5 của tuyến metro số 1 (thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên), thuộc phường Bình Dương; điểm cuối kết nối ga Hiệp Bình của tuyến metro số 3 (Hiệp Bình Phước - An Hạ).

Tuyến metro số 2 sẽ có 14 ga trên cao và 1 depot. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 59.968 tỷ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng khoảng 15.671 tỷ đồng.

Cả hai tuyến metro nói trên được thiết kế tốc độ tối đa lựa chọn là 120km/h, tốc độ vận hành tối đa 110km/h.

Liên danh Becamex - Thaco cho biết, sẽ tập trung nghiên cứu toàn diện và đề xuất triển khai theo mô hình đường sắt đô thị gắn kết với phát triển đô thị (TOD) theo phương thức đầu tư đối tác công tư (hợp đồng BOT, BT,…). Phương án này nhằm huy động tối đa nguồn lực xã hội hóa, giảm gánh nặng ngân sách nhà nước, đồng thời đảm bảo tính khả thi tài chính và hiệu quả vận hành lâu dài cho dự án.

Do đó, liên danh nhà đầu tư kiến nghị UBND TPHCM xem xét, chấp thuận chủ trương giao cho liên danh thực hiện nghiên cứu dự án bằng nguồn vốn của doanh nghiệp và đề xuất phương án đầu tư, tối đa trong thời gian 3 tháng (kể từ thời điểm được UBND thành phố chấp thuận giao liên danh nghiên cứu).

Liên danh Becamex - Thaco cam kết huy động và tập trung tối đa mọi nguồn lực để đầu tư 2 tuyến đường sắt đô thị nói trên và triển khai nghiên cứu một cách toàn diện, phấn đấu hoàn thành các thủ tục pháp lý trong năm nay, đảm bảo đủ điều kiện khởi công vào quý I/2027; hoàn thành đưa vào khai thác vận hành năm 2030.

Nhà đầu tư cũng cam kết chịu mọi chi phí, rủi ro trong trường hợp hồ sơ đề xuất không được chấp thuận theo quy định của pháp luật.