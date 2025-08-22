Quái xế đâm đại úy CSCĐ: Vi phạm giao thông nên lao qua chốt để bỏ chạy

Tối 21/8, Nguyễn Bá Hoài Nam (trú xã Phúc Thịnh, Hà Nội) điều khiển xe máy chở theo Nguyễn Văn Quân (trú xã Tiến Thắng, cùng 18 tuổi) lưu thông với tốc độ cao trên đường Nghi Tàm hướng về Âu Cơ.

Khi lưu thông với tốc độ cao đến trước số 336A Nghi Tàm, xe máy của Nam đâm trúng Đại úy Lê Đình Công khiến chiến sĩ này bị thương nặng. Nguyễn Văn Quân cũng bị thương.

Nằm điều trị tại bệnh viện, Nguyễn Văn Quân thừa nhận hành vi "thông chốt" bảo vệ là sai, gây nguy hiểm cho đội hình diễu binh, diễu hành và quần chúng nhân dân.

Đối tượng Nguyễn Văn Quân đang điều trị tại bệnh viện (Ảnh: Đ.T.)

Theo lời khai của Nam, ban đầu Nam và Quân di chuyển qua một số vị trí chốt bảo vệ. Do đang vi phạm luật giao thông, lo sợ bị lực lượng chức năng bắt giữ cả hai tiếp tục tăng ga, phóng xe máy với tốc độ cao trên đường Nghi Tàm hướng về Âu Cơ để lao qua các chốt nhằm bỏ chạy.

Khi đến khu vực chốt bảo vệ trước số nhà 336A Nghi Tàm, dù lực lượng chức năng đã ra hiệu lệnh dừng xe, ngăn chặn, tuy nhiên hai đối tượng không chấp hành hiệu lệnh mà tiếp tục lao xe đâm thẳng vào Đại úy Lê Đình Công.

Vào sáng 22/8, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội, đã đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thăm hỏi, động viên Đại úy Lê Đình Công và gia đình.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội, đã đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thăm hỏi, động viên Đại úy Lê Đình Công (Ảnh: Công an Hà Nội).

Giám đốc Công an Hà Nội ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, dũng cảm “vì nước quên thân, vì dân phục vụ” của Đại úy Công trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, góp phần giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Nhân dịp này, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng đã trực tiếp trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho Đại úy Lê Đình Công vì thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ các hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.