Hơn 100 quán nhậu ở TPHCM cam kết không để khách say xỉn lái xe

Ngày 20/1, Công an phường Tam Bình phối hợp với Đội CSGT Rạch Chiếc (PC08, Công an TPHCM) tổ chức buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho hơn 100 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống có bán rượu, bia trên địa bàn.

Phát biểu tại buổi làm việc, Trung tá Huỳnh Văn Hiếu, Phó Đội trưởng Đội CSGT Rạch Chiếc, cho biết, từ tháng 12/2025 đến ngày 14/1, trên địa bàn do đơn vị phụ trách đã xảy ra 20 vụ tai nạn giao thông, làm 11 người tử vong.

Trung tá Huỳnh Văn Hiếu phát biểu tại buổi tuyên truyền ở phường Tam Bình (Ảnh: Hoàng Hướng).

Theo Trung tá Hiếu, trong các nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông, vi phạm nồng độ cồn chiếm tỷ lệ lớn. Do đó, lực lượng CSGT phối hợp công an địa phương tổ chức tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho các chủ cơ sở kinh doanh ăn uống, đặc biệt là quán nhậu, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông.

Tại buổi tuyên truyền, các cơ sở kinh doanh được phổ biến, quán triệt các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, trong đó nhấn mạnh trách nhiệm của chủ quán trong việc không phục vụ rượu, bia cho người điều khiển phương tiện tham gia giao thông; đồng thời vận động khách hàng chấp hành nghiêm quy định “đã uống rượu, bia thì không lái xe”.

Chị Phan Thị Phước chia sẻ tại buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật (Ảnh: Hoàng Hướng).

Sau khi nghe lực lượng chức năng tuyên truyền, chị Phan Thị Phước (SN 1987, chủ quán tại phường Tam Bình) cho biết, đã nhận thức rõ hơn về tác hại của rượu, bia đối với an toàn giao thông.

“Nếu thấy khách say xỉn, tôi sẽ chủ động giữ phương tiện, xin số điện thoại liên hệ người thân đến đưa khách về. Trường hợp cần thiết, quán sẽ hỗ trợ đặt xe ôm hoặc taxi công nghệ để đưa khách về nhà an toàn”, chị Phước chia sẻ.

Qua buổi tuyên truyền, đa số các cơ sở kinh doanh thể hiện tinh thần nghiêm túc, đồng thuận cao và nhận thức rõ trách nhiệm trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông; đồng thời ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, góp phần phòng ngừa tai nạn giao thông và giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn phường.