Rầm rộ giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 2,5 tại Hà Nội

Dự án đường Vành đai 2,5 (Hà Nội) có tổng chiều dài 19,41km, mặt cắt ngang 40-50m; điểm đầu giao với đường dẫn cầu Thanh Trì, điểm cuối tại phường Phú Thượng. Toàn tuyến được chia thành 13 đoạn, triển khai theo nhiều hình thức và nguồn vốn khác nhau. Trong đó, 7,6km đã hoàn thành theo quy hoạch, 9,36km đang được triển khai đầu tư,...

Đây là tuyến giao thông quan trọng, nằm giữa Vành đai 2 và Vành đai 3, có vai trò kết nối liên khu vực, thúc đẩy phát triển thương mại, dịch vụ của Hà Nội.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, thời gian qua công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) toàn tuyến đang được gấp rút triển khai.

Trong đó, đoạn từ đường Cầu Giấy đến Khu đô thị mới Dịch Vọng dài 420m đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Còn đoạn từ Khu đô thị mới Dịch Vọng đến đường Dương Đình Nghệ dài 710m đang được triển khai theo lệnh công trình khẩn cấp của UBND TP Hà Nội.

Trong số các dự án trọng điểm đang được Hà Nội tập trung chỉ đạo, tuyến đường Vành đai 2,5 được xác định là một trong những mắt xích then chốt, góp phần giảm tải cho khu vực nội đô. Song để dự án có thể về đích đúng kế hoạch, công tác giải phóng mặt bằng đang là thách thức lớn nhất.

Dự án đường Vành đai 2,5 đoạn qua khu vực đường Nguyễn Trãi (phường Thanh Xuân) đang gấp rút giải phóng mặt bằng để phục vụ công tác thi công, hoàn thành dự án. Máy móc cùng nhiều công nhân được huy động để tháo dỡ từng phần công trình nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng.

Quá trình giải phóng mặt bằng đoạn giáp đường Nguyễn Trãi được thực hiện khẩn trương nhưng phải đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông qua khu vực này.

"Ngay khi nhận chỉ đạo về việc giải phóng mặt bằng đường Vành đai 2,5 chúng tôi đã khẩn trương huy động máy xúc chuyên dụng cùng công nhân đến thực hiện dự án.

Để đảm bảo an toàn trong quá trình giải phóng mặt bằng chúng tôi tiến hành rà soát, kiểm tra kỹ lưỡng từng công trình nhằm đánh giá hiện trạng, đưa ra những phương thức phá dỡ tối ưu nhất, an toàn nhất", chị Huỳnh Thị Thuỳ Dung (36 tuổi, lãnh đạo đơn vị phá dỡ đoạn Nguyễn Trãi - Ngụy Như Kon Tum) chia sẻ.

Dự án đường Vành đai 2,5 đoạn Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Trãi đi qua các khu dân cư đông đúc, trong đó có khu vực làng Nhân Chính và Chính Kinh cũ. Nhiều vị trí nằm sâu trong các ngõ nhỏ, dài, mặt bằng chật hẹp khiến máy móc phá dỡ và phương tiện vận chuyển phế thải khó tiếp cận.

Đoạn tuyến này có chiều dài khoảng 0,95km với diện tích đất phải thu hồi hơn 39.000m2, liên quan hơn 470 thửa đất và khoảng 700 hộ gia đình. Do đó công tác giải phóng mặt bằng đặt ra yêu cầu cao về tiến độ, phương án hỗ trợ và sự phối hợp trong tổ chức thực hiện.

Công tác phá dỡ, giải phóng mặt bằng đoạn đầu đường Khương Đình - Nguyễn Trãi được triển khai rầm rộ, máy xúc hoạt động hết công suất. Do khu vực này đông dân cư, phương tiện lưu thông đông đúc nên đơn vị phá dỡ phải liên tục xịt nước để hạn chế bụi.

Công tác giải phóng mặt bằng đoạn Đầm Hồng - Nguyễn Trãi cũng đang được thi công gấp rút.

Sau nhiều năm chờ đợi, dự án đường Vành đai 2,5 đang có chuyển biến rõ rệt khi nhiều đoạn tuyến bắt đầu được giải phóng mặt bằng. Người dân kỳ vọng tuyến đường hoàn thành sẽ giúp kết nối giao thông thuận lợi và giảm ùn tắc cho khu vực cửa ngõ phía Nam Hà Nội.

Để hạn chế ảnh hưởng đến người dân sinh sống gần khu vực thực hiện dự án ngoài việc tập trung giải phóng mặt bằng các công nhân liên tục dọn dẹp vỉa hè, lòng đường.

Những ngày này, công tác giải phóng mặt bằng đường Vành đai 2,5 đang được tiến hành khẩn trương ở các khu vực như: Đầm Hồng, Khương Đình, Nhân Hòa,...

Nhiều hộ dân tại làng Nhân Chính cũ tranh thủ thu dọn những vật dụng cuối cùng trước thời điểm bàn giao mặt bằng cho dự án đường Vành đai 2,5.

"Công tác giải phóng mặt bằng thời gian qua diễn ra rất nhanh chóng, quyết liệt. Chúng tôi hy vọng tuyến đường sớm được hoàn thành để việc đi lại được thuận tiện, giảm ùn tắc", ông Phạm Văn Luận (72 tuổi, trú tại phường Khương Đình) chia sẻ.

Căn nhà của gia đình bà Dung (84 tuổi, trú tại phường Thanh Xuân) sau khi hoàn thiện thủ tục giải phóng mặt bằng, đang được tháo dỡ để bàn giao cho đơn vị thi công.

"Chúng tôi chấp nhận đền bù và phá dỡ để giao mặt bằng thực hiện dự án. Nhưng gia đình tôi mong muốn sớm có chỗ ở ổn định để yên tâm sinh sống, làm việc", bà Dung bày tỏ.

Tại công trường đường Vành đai 2.5 đoạn Nguyễn Trãi - Đầm Hồng, khu vực ven hồ Đầm Hồng đã được phá dỡ, san gạt để phục vụ thi công. Song mặt bằng đoạn qua địa bàn phường Khương Đình vẫn còn nhiều nhà dân, chưa được tháo dỡ.

Vào ngày 10/2, dự án đường Vành đai 2,5 đoạn Đầm Hồng - Quốc lộ 1A chính thức thông xe kỹ thuật giúp người dân đi lại thuận lợi, giảm ùn tắc.

Đoạn tuyến này có chiều dài khoảng 1,6km, được thực hiện theo hình thức hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao) và được Nhà nước thanh toán bằng quỹ đất đối ứng cho nhà đầu tư. Tuyến đường có quy mô mặt cắt ngang 40m, trong đó vỉa hè hai bên mỗi bên rộng 7,25m, dải phân cách giữa rộng 3m và mặt đường xe chạy mỗi chiều 3 làn với tổng bề rộng hai chiều 22,5m.

Cầu Thượng Đình đã được hoàn thiện đồng bộ nhiều năm nay nhằm kết nối với đường Vành đai 2,5.

Khi hoàn thiện đường Vành đai 2,5 không chỉ là một tuyến đường giao thông mới rộng, đẹp mà còn là động lực phát triển giúp hiện đại hóa hạ tầng và mở rộng không gian phát triển cho Hà Nội.