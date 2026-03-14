Diện mạo mới của Vành đai 2,5 đoạn Đầm Hồng trước ngày bàn giao

Đường Vành đai 2,5 (đoạn Đầm Hồng - quốc lộ 1A) là dự án được UBND TP Hà Nội phê duyệt vào năm 2002, quyết định giải phóng mặt bằng từ năm 2010, có tổng mức đầu tư hơn 1.300 tỷ đồng theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), chỉ định chủ đầu tư.

Dự án được khởi công từ tháng 3/2014, dự kiến hoàn thành vào năm 2018. Nhưng dự án kéo dài đến năm 2020 thì tạm ngưng thi công khi mới đạt khoảng 40% khối lượng công việc. Nguyên nhân do thời gian thực hiện hợp đồng chưa được gia hạn, đồng thời báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh chưa được phê duyệt.

Kéo dài hơn một thập kỷ từ ngày khởi công, đến tháng 5/2025, dự án chính thức được tái khởi công với mốc hoàn thành đặt ra vào cuối quý I năm nay.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí những ngày giữa tháng 3, nhiều hạng mục của tuyến Vành đai 2,5 đoạn từ nút giao Kim Đồng - Giải Phóng đến Đầm Hồng với chiều dài 1,6km phần lớn đã hoàn thiện. Hiện nay, các đơn vị thi công đang tập trung hoàn thiện những phần việc còn lại nhằm bảo đảm sự đồng bộ của toàn tuyến.

Trước đó, ngày 10/2 vừa qua, dự án đường Vành đai 2,5 đoạn Đầm Hồng - Quốc lộ 1A đã thông xe kỹ thuật, bảo đảm kết nối đồng bộ với kế hoạch thông xe kỹ thuật của dự án hầm chui đường Vành đai 2,5 - Giải Phóng.

Hiện nay, các đơn vị thi công đang tập trung hoàn thiện những phần việc còn lại như giải phân cách, vỉa hè, trồng cây xanh,... nhằm bảo đảm sự đồng bộ của toàn tuyến.

Nhiều loại cây xanh, hoa được công nhân trồng dọc dải phân cách Vành đai 2,5 đoạn từ cầu L3 tới đoạn giao với ngõ 192 Lê Trọng Tấn để tăng thêm mảng xanh và tạo cảnh quan cho tuyến đường.

Sau khi tuyến đường hoàn thiện, một diện mạo mới khác hoàn toàn trước đây. Đường rộng, xanh, sạch đẹp và thông thoáng hơn.

Theo các công nhân môi trường tại dự án, mỗi ngày sẽ tưới nước khoảng 4 đến 5 lần, chăm sóc kỹ mỗi ngày để đảm bảo cây phát triển tốt dọc tuyến đường.

Theo thiết kế, tuyến đường có mặt cắt ngang 40m, trong đó vỉa hè hai bên mỗi bên rộng 7,25m, dải phân cách giữa rộng 3m. Phần đường xe chạy được bố trí mỗi chiều ba làn, tổng bề rộng hai chiều 22,5m. Sau khi hoàn thành đồng bộ, tuyến đường sẽ góp phần tăng khả năng kết nối giao thông khu vực phía Nam Hà Nội.

Điểm cuối tuyến đường Vành đai 2,5 giáp với Đầm Hồng hiện đang bị "án ngữ" bởi hai khu sân bóng đá nhân tạo tư nhân. Theo quy hoạch, đoạn tuyến này sẽ được đầu tư nối với đường Nguyễn Trãi, nhưng hiện tại chưa được triển khai thi công.

Cầu L3 qua sông Lừ (gói thầu số 2) là hạng mục quan trọng, trước đây đã "đắp chiếu" nhiều năm. Hiện đã hoàn thiện và thông xe cùng với tuyến đường. Mang một diện mạo hoàn toàn khác so với vài tháng trước.

Hiện vẫn còn một số đoạn vỉa hè đang tiếp tục được thi công và sớm hoàn thiện trước ngày 25/3 để nhà thầu bàn giao dự án.

Công nhân đang gấp rút thi công những đoạn vỉa hè cuối cùng ở đoạn gần về Đầm Hồng.

Hai bên vỉa hè rộng rãi, thông thoáng sau khi hoàn thành, người dân thoải mái đi lại, cuộc sống của người dân hai bên đường dần trở lại bình thường. Không còn cảnh khốn khổ vì bụi, vật liệu xây dựng ngổn ngang trước cửa nhà như trước đây.

Ông Hải, người dân trên đường Vành đai 2,5 cho biết, sau khi thi công hoàn thiện, tuyến đường đã có một diện mạo mới. Khang trang và khác hẳn so với trước đây.

"Từ khi bắt đầu triển khai dự án, đã hơn 20 năm nay người dân mòn mỏi chờ đợi, cuối cùng tuyến đường cũng hoàn thiện. Người dân đi lại thuận tiện, không còn cảnh ùn tắc, bụi bặm như trước đây nữa", ông Hải nói.

Theo Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Hoàng Mai - Hà Nội, đơn vị tham gia thi công dự án, toàn bộ các hạng mục sẽ hoàn tất trước ngày 25/3 để đủ điều kiện bàn giao và đưa vào khai thác theo quy định.

Vành đai 2,5 là một trong những trục giao thông quan trọng trong quy hoạch phát triển hạ tầng đô thị của Hà Nội, có vai trò kết nối các khu vực phía Nam và phía Tây Nam thành phố. Khi từng đoạn tuyến được hoàn thiện và đưa vào khai thác, hệ thống giao thông khu vực sẽ được tăng cường khả năng lưu thông, góp phần giảm áp lực cho một số trục đường lớn như Giải Phóng và các tuyến kết nối với Quốc lộ 1A.