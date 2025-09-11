Học sinh bị xe gom rác tông tử vong: Lời hứa thăm con không thành hiện thực

Ngày 11/9, một lãnh đạo Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Tây Nguyên (phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk) xác nhận, đơn vị đã phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết vụ việc nam sinh lớp 6 của trường bị xe gom rác tông trong trường dẫn đến tử vong. Đồng thời, nhà trường cũng có báo cáo gửi Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk về vụ việc đáng tiếc này.

Trước đó ngày 6/9, cháu T.M.T. (11 tuổi, học sinh lớp 6, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Tây Nguyên) bị xe thu gom rác trong trường tông gây tử vong sau đó.

Hiện trường nơi học sinh T.M.T. bị xe thu gom rác tông (Ảnh: Uy Nguyễn).

Sau khi hoàn tất mai táng cho con trai, chị Nguyễn Thị Bé Thi (35 tuổi, trú tại xã Ia Rvê, tỉnh Đắk Lắk) cho biết, chị đã yêu cầu nhà trường sớm có câu trả lời thỏa đáng trước cái chết đầy đau xót của con trai mình.

Theo chị Thi, sau khi cháu T. mất, nhà trường và đơn vị xe thu gom rác đã trực tiếp xuống gia đình hỗ trợ công tác ma chay. Tuy nhiên, các đơn vị đều chưa nói rõ nguyên nhân cháu T. tử vong khiến chị không yên lòng.

"Nhà trường hứa với tôi sẽ sớm có câu trả lời về những thắc mắc của gia đình trong vài ngày tới và tôi đang chờ sự trả lời minh bạch của nhà trường", chị Thi nói.

Cũng theo chị Thi, thời điểm con trai chị gặp nạn trong khuôn viên nhà trường, giáo viên có gọi cho chị nói cháu bị tai nạn gãy chân đang được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Chị di chuyển hơn 3 giờ mới đến được bệnh viện và nhận tin cháu T. đã tử vong trước đó.

Người mẹ mong muốn nhà trường và đơn vị xe thu gom rác trích xuất đầy đủ camera để chị nắm bắt chính xác vụ việc.

Người thân đau xót trước sự ra đi đột ngột của cháu T. sau 18 ngày học ở trường (Ảnh: Uy Nguyễn).

Chị Thi chia sẻ thêm, chị là mẹ đơn thân nuôi 3 con nhỏ, cháu T. là con đầu. Do muốn con trai có môi trường học tập tốt nhất có thể, chị đã đăng ký cho con vào học tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Tây Nguyên.

"Cháu ở nội trú trong trường và mới học được 18 ngày thì xảy ra sự việc đau lòng. Tuần trước, T. gọi nói mẹ lên dự khai giảng với con nhưng do tôi ở quá xa, điều kiện còn khó khăn nên hứa ngày họp phụ huynh sẽ đến thăm con. Ai ngờ đâu lời hứa ấy tôi không bao giờ thực hiện được nữa", chị Thi chia sẻ.

Như Dân trí đưa tin, khoảng 6h30 ngày 6/9, xe tải mang biển kiểm soát 47C-221.xx thuộc Công ty cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk thu gom rác tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Tây Nguyên.

Xe chở theo 2 nhân viên đang thực hiện nhiệm vụ thu gom rác thải trong khuôn viên trường. Trong quá trình di chuyển, xe tải không may tông trúng học sinh T.. Nạn nhân nhanh chóng được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong sau đó.