Vụ nam sinh bị yêu cầu chuyển trường đầu năm học: Sở GD&ĐT chỉ đạo "nóng"

Ngày 11/9, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Đắk Lắk xác nhận, đơn vị đã có văn bản yêu cầu lãnh đạo Trường Tiểu học, THCS và THPT Victory (Trường Victory), phường Buôn Ma Thuột, khẩn trương liên lạc với phụ huynh và để em Đ.T.L. (lớp 9A8) tiếp tục tham gia học tập tại trường nhằm đảm bảo quyền lợi của học sinh.

Đồng thời, yêu cầu Trường Victory báo cáo các nội dung liên quan đến việc cho học sinh Đ.T.L. nghỉ học từ ngày 26/8 đến nay.

Sau 10 ngày không được đến trường, em Đ.T.L. được tiếp nhận đi học trở lại từ ngày 11/9 (Ảnh: Trương Nguyễn).

"Sau khi có báo cáo của nhà trường, Sở sẽ căn cứ vào các quy định và điều lệ trường học, xử lý vụ việc theo đúng quy định", đại diện Sở GD&ĐT Đắk Lắk cho hay.

Theo báo cáo của Trường Victory, em Đ.T.L. vắng học từ ngày 15 đến 22/8 và từng nghỉ học những năm học trước. Việc nghỉ học của em L. phụ huynh đều không chủ động xin phép mà nhà trường chỉ nắm được thông tin học sinh vắng học thông qua giáo viên chủ nhiệm.

Cũng theo báo cáo, ngày 26/8, căn cứ vào lỗi vi phạm có tính lặp lại, thể hiện sự thiếu tôn trọng các quy định của trường và kỷ luật học đường, gây khó khăn trong công tác quản lý học sinh, ảnh hưởng đến chất lượng học tập. Nhà trường tạm dừng việc đến trường của học sinh để đánh giá mức độ vi phạm và để trao đổi, thống nhất hướng xử lý với phụ huynh.

"Ngày 3/9, nhà trường đã làm việc với đại diện phụ huynh em L. và khuyến nghị phụ huynh cân nhắc phương án chuyển học sinh sang môi trường học tập phù hợp hơn với điều kiện, hoàn cảnh gia đình", trích báo cáo của Trường Victory.

Ngày 9/9, mẹ em L. từ Hàn Quốc về và gửi đơn khiếu nại. Ngày 10/9, trường có buổi làm việc và phụ huynh nhận trách nhiệm khi đã không cho học sinh trở lại học tập đúng thời gian quy định và cam kết thực hiện nghiêm túc quy định nhà trường.

Trường Tiểu học, THCS và THPT Victory đình chỉ học tập em Đ.T.L. 10 ngày (Ảnh: Trương Nguyễn).

Nhà trường cũng sẽ tạo điều kiện để học sinh trở lại học tập từ ngày 11/9 và phân công giáo viên bổ trợ kiến thức cho học sinh.

Bà N.T.T.T. (35 tuổi, mẹ em L.) cho biết, đã cho con trai quay trở lại trường học tập trong sáng 11/9 nhưng cá nhân bà không đồng ý với cách giải thích của trường.

Bà T. cho rằng nhà trường nói gia đình cho em L. nghỉ học đều không xin phép là không đúng sự thật và bà có căn cứ chứng minh điều mình nói.

"Tôi cũng yêu cầu trường làm rõ trách nhiệm của cá nhân, tập thể đã không cho con tôi đi học 10 ngày qua. Việc không được đến trường đã ảnh hưởng đến tâm lý của cháu", bà T. nói.

Phụ huynh khẳng định những năm học trước cho con nghỉ học đều viết đơn xin phép đầy đủ, không như những gì nhà trường nói (Ảnh: Trương Nguyễn).

Như Dân trí phản ánh, em Đ.T.L. sang Hàn Quốc thăm mẹ và vắng học 6 ngày, khi em đến trường học tập đã bị mời ra khỏi lớp để xuống phòng giám thị và yêu cầu gọi người nhà đến đón về.

Trường Victory đình chỉ học tập em L. từ ngày 26/8 đến ngày 10/9. Lý do nhà trường đưa ra do em này đã nghỉ học từ ngày 15 đến 22/8 không chủ động xin phép, có giấy xin phép nghỉ không hợp lệ và những năm học trước từng vắng học.

Sau đó, trường làm việc với đại diện phụ huynh em L. và kết luận "yêu cầu phụ huynh tìm môi trường mới cho phù hợp với tình hình của học sinh".

Lãnh đạo trường khẳng định đã căn cứ vào điều 38, Thông tư 32 của Bộ GD&ĐT để tạm dừng việc học tập của em L. ở trường và trường chưa có văn bản đình chỉ học với em L. do... chưa thành lập Hội đồng kỷ luật. Việc cho em L. không đến trường là để em này suy nghĩ lại hành vi của mình.

Trước sự việc, mẹ em L. từ Hàn Quốc về Việt Nam làm đơn khiếu nại gửi Sở GD&ĐT Đắk Lắk, cơ quan chức năng đề nghị vào cuộc xử lý vụ việc, đảm bảo quyền lợi cho con của mình.

Em Đ.T.L. học tập tại Trường Victory từ lớp 2 đến nay.