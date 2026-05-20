Hà Nội muốn tăng tiền bồi thường khi thu hồi đất dự án

UBND TP Hà Nội đang lấy ý kiến nhân dân về Nghị quyết quy định mức bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố.

Nghị quyết này quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, thu hồi đất trong trường hợp cần thiết để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn thành phố (thực hiện quy định tại điểm c khoản 2 Điều 24 Luật Thủ đô số 02/2026/QH16).

Theo dự thảo nghị quyết, thành phố đề xuất mức bồi thường (bằng tiền) về đất bằng 1,5 lần so với mức quy định.

Dự án quảng trường phía Đông hồ Gươm (Ảnh: CTV).

Quy định của nghị quyết này chỉ áp dụng đối với các dự án chưa phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Đối với dự án còn một phần diện tích đất chưa phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục áp dụng các quy định của pháp luật đang áp dụng đối với dự án để phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với phần diện tích đất còn lại.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội (cơ quan xây dựng đề án) cho rằng việc đề xuất nâng mức bồi thường và quy định thống nhất trên địa bàn thành phố không phân biệt giữa việc thu hồi đất để thực hiện các dự án lớn, dự án quan trọng của thủ đô và thu hồi đất để thực hiện các dự án khác đảm bảo tính thống nhất và công bằng với người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn.

Theo cơ quan này, quy định này cũng đáp ứng được thực tế cần thiết phải có chính sách đặc thù quy định về mức bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn, đồng thời có tính vượt trội, ưu việt, đảm bảo hành lang pháp lý và đủ năng lực xử lý hiệu quả các vấn đề của thủ đô...

Tại kỳ họp chuyên đề ngày 12/5, HĐND TP Hà Nội đã thông qua danh mục 3.133 công trình, dự án thu hồi đất với tổng diện tích hơn 24.824ha. Các công trình, dự án thu hồi đất này để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn thành phố.