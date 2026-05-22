Hà Nội chốt tiến độ GPMB các cầu qua sông Hồng trước 30/5

Ngày 22/5, Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư trên địa bàn Hà Nội làm việc với các sở, ngành, địa phương liên quan, nhằm rà soát tiến độ triển khai các dự án trọng điểm và tình hình giải phóng mặt bằng (GPMB) trên địa bàn.

Đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cho biết công tác GPMB các dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố đang được triển khai với tinh thần quyết liệt, đồng bộ và có nhiều chuyển biến rõ nét.

Đến nay, nhiều dự án hạ tầng giao thông quan trọng đã hoàn thành GPMB hoặc đạt tỷ lệ GPMB cao, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ thi công. Trong đó, 4/7 dự án cầu vượt sông Hồng gồm Hồng Hà, Mễ Sở, Vân Phúc và Ngọc Hồi đã hoàn thành công tác GPMB.

Dự án cầu Tứ Liên đã GPMB được 61,48/62,51ha, đạt khoảng 98,4% khối lượng; dự án cầu Trần Hưng Đạo đạt hơn 96% khối lượng...

Hà Nội đang đẩy nhanh tiến độ các dự án cầu qua sông Hồng (Ảnh: Mạnh Quân).

Đối với các tuyến giao thông trọng điểm như dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục, Vành đai 4, đường Tam Trinh và dự án tuyến giao thông quanh khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An cũng đã hoàn thành GPMB. Nút giao Vành đai 3,5 với Đại lộ Thăng Long đạt 99,8% khối lượng...

Dự án Vành đai 2,5 có 9 đoạn hoàn thành GPMB, một số đoạn triển khai theo lệnh khẩn cấp đã kịp bàn giao mặt bằng trong tháng 5. Dự án này còn 4 đoạn đang triển khai, trong đó đoạn Đầm Hồng - Nguyễn Trãi có 80-85% hộ dân chủ động bàn giao mặt bằng, phường Khương Đình phấn đấu đạt tiến độ trước ngày 30/6.

Theo báo cáo, các dự án chiến lược theo Nghị quyết số 258/2015/QH15 cũng đang được địa phương thúc đẩy.

Tại cuộc họp, cho biết vẫn có một số đơn vị triển khai chậm, ông Nguyễn Trọng Đông, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu các địa phương cần tập trung hoàn thành dứt điểm các phần việc còn lại để bàn giao mặt bằng.

Ông Đông yêu cầu những địa phương liên quan đến các dự án cầu vượt sông Hồng hoàn thành dứt điểm công tác GPMB trước ngày 30/5.

Ông Nguyễn Trọng Đông, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, phát biểu tại cuộc họp (Ảnh: CTV).

Đối với một số tuyến giao thông trọng điểm, ông Đông giao các sở, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ vướng mắc, khẩn trương phê duyệt phương án bồi thường, bố trí tái định cư và hoàn thành theo đúng mốc tiến độ thành phố giao.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội cũng yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu đẩy nhanh thi công ngay sau khi có mặt bằng sạch, tránh tình trạng đất đã giải phóng nhưng chậm triển khai, gây lãng phí nguồn lực và ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư.

Theo ông Đông, người dân đã đồng thuận nhường đất, nhường nhà, phục vụ lợi ích chung thì các cơ quan, đơn vị, địa phương phải sử dụng hiệu quả quỹ đất, sớm hoàn thiện công trình để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Nhấn mạnh công tác GPMB có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong triển khai các dự án hạ tầng chiến lược, ông Đông chỉ đạo các sở, ngành, địa phương cần tiếp tục bám sát cơ sở, chủ động khắc phục khó khăn, tăng cường phối hợp và nâng cao trách nhiệm người đứng đầu để bảo đảm các công trình trọng điểm được triển khai đúng tiến độ.