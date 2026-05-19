Hà Nội đang giải phóng mặt bằng 1.428 dự án

Liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố, UBND TP Hà Nội cho biết công tác giải phóng mặt bằng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, quyết định tiến độ triển khai các dự án đầu tư phát triển hạ tầng, khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai và tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội của thành phố.

Theo Hà Nội, các xã, phường trên địa bàn thành phố đang triển khai giải phóng mặt bằng khoảng 1.428 dự án, gồm 1.281 dự án vốn ngân sách, 147 dự án vốn ngoài ngân sách. Trong số này, có 27 công trình, dự án lớn, quan trọng, trọng điểm góp phần tháo gỡ các điểm nghẽn, phát triển kinh tế - xã hội của thủ đô.

Giải phóng mặt bằng để xây dựng cầu Trần Hưng Đạo (Ảnh: Mạnh Quân).

Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP, phấn đấu đạt tăng trưởng hai con số trong năm 2026, Hà Nội xác định việc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, khơi thông nguồn lực đất đai là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách.

Hà Nội cho biết đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khơi thông các điểm nghẽn trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, đặc biệt là các dự án hạ tầng giao thông chiến lược, hạ tầng kết nối vùng và các dự án trọng điểm của thủ đô.

Theo Hà Nội, công tác giải phóng mặt bằng thời gian gần đây đã có chuyển biến rõ nét và đạt nhiều kết quả quan trọng. Nhiều dự án tồn tại kéo dài nhiều năm đã được hoàn thành giải phóng mặt bằng, tiêu biểu như 4 cầu vượt sông Hồng gồm cầu Hồng Hà, cầu Mễ Sở, cầu Vân Phúc, cầu Ngọc Hồi; tuyến Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục.

Cùng với đó là tuyến Vành đai 4 - Vùng Thủ đô; nút giao đường giao thông bao quanh khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An với tuyến đường 70; tuyến đường Tam Trinh.

Theo Hà Nội, thành phố cũng đang tập trung triển khai giải phóng mặt bằng đối với các tuyến Vành đai 2,5, Vành đai 3 và Vành đai 3,5, các đường giao thông trọng điểm và 3 cầu vượt sông Hồng còn lại (cầu Tứ Liên, cầu Trần Hưng Đạo, cầu Thượng Cát), trong đó hoàn thành giải phóng mặt bằng xong trước ngày 30/6 đối với 3 cầu vượt sông Hồng, các đoạn tuyến còn lại đường Vành đai 2,5.

Bên cạnh đó, Hà Nội cho biết thành phố đang thực hiện giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng 9 dự án lớn gồm: dự án khu đô thị thể thao Olympic; dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng; dự án đầu tư xây dựng khu phức hợp y tế - chăm sóc sức khỏe người cao tuổi - Đại học Y Hà Nội tại phường Hoàng Mai; dự án đầu tư xây dựng khu công viên công nghệ số và hỗn hợp tại phường Phú Diễn và phường Tây Tựu.

Cùng với đó là dự án trục không gian quốc lộ 1A; dự án đầu tư Khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thư Lâm và Đông Anh; dự án đầu tư khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City trên địa bàn các xã Thiên Lộc, Phúc Thịnh và Mê Linh; dự án đầu tư, cải tạo phát huy giá trị khu vực hồ Tây và tuyến đường giao thông cảnh quan ven hồ; dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị đa mục tiêu tại xã Bình Minh, xã Tam Hưng.

UBND TP Hà Nội cho biết thời gian tới, thành phố tiếp tục xác định công tác giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, cần được chỉ đạo tập trung, tổ chức thực hiện quyết liệt, công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

Hà Nội sẽ tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, tăng cường đối thoại, tuyên truyền, vận động, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc từ cơ sở, đồng thời bảo đảm đầy đủ điều kiện về tái định cư, sinh kế, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội để người dân ổn định cuộc sống.