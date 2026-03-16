Lãnh đạo TPHCM trăn trở khi dự án Đại học Quốc gia dang dở, nhếch nhác

Chiều 16/3, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh đã khảo sát, kiểm tra tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Đại học Quốc gia TPHCM (ĐHQG TPHCM).

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh cho biết, ông rất buồn khi chứng kiến dự án còn nhiều hạng mục dang dở, nhếch nhác. Đồng thời, ông đánh giá cao và biểu dương sự quyết liệt của UBND phường Đông Hòa trong công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao đất cho ĐHQG TPHCM thực hiện dự án.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: Xuân Đoàn).

Tại buổi làm việc, các bên đã trao đổi, tháo gỡ vướng mắc liên quan đến nút giao cổng chính ĐHQG TPHCM; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư.

PGS.TS Nguyễn Minh Tâm, Phó Giám đốc ĐHQG TPHCM, đề nghị các địa phương tiếp tục đẩy mạnh giải phóng mặt bằng, trong đó ưu tiên các vị trí trọng điểm để ĐHQG triển khai dự án và giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.

Khu vực nút giao ĐHQG TPHCM hiện còn vướng mắc với các chủ thể liên quan như phường Linh Xuân, phường Đông Hòa và Ban Giao thông TPHCM. Tiến độ giải phóng mặt bằng chậm và tình trạng chồng lấn ranh giữa các dự án là hai vướng mắc chính.

Theo báo cáo, dự án ĐHQG TPHCM cần 643ha đất. Đến nay, phường Đông Hòa đã thu hồi 494/522ha, phường Linh Xuân thu hồi 93/121ha.

Nút giao cổng chính ĐHQG TPHCM vướng mặt bằng, chồng lấn ranh nên chưa thể thi công (Ảnh: Xuân Đoàn).

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh đề nghị lãnh đạo ĐHQG và các sở, ngành, địa phương quyết liệt hơn trong việc triển khai dự án.

“ĐHQG là bộ mặt của TPHCM. Chúng ta phải nghĩ đây là một điểm đến của du lịch. Khi đến một thành phố, nhiều người thường muốn ghé thăm trường đại học lớn nhất để xem nơi đó thế nào. Bạn bè quốc tế không chỉ đến chợ Bến Thành mà còn có thể đến ĐHQG để tham quan”, ông Hoàng Nguyên Dinh nhấn mạnh.

Đối với hạng mục cổng chính ĐHQG, Phó Chủ tịch UBND TPHCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị tháo gỡ vướng mắc để sớm triển khai thi công. Đồng thời, ông Hoàng Nguyên Dinh đề nghị phường Đông Hòa và phường Linh Xuân hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trước 15/4.

Chủ tịch UBND phường Đông Hòa Võ Trọng Tài báo cáo tại buổi làm việc (Ảnh: Xuân Đoàn).

Đối với dự án tái định cư 10ha, lãnh đạo TPHCM yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Cát Lái (trước đây là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Thủ Đức) lập đường gantt, phấn đấu khởi công trước ngày 30/6.

Riêng 56ha mặt bằng của dự án ĐHQG TPHCM chưa thể thu hồi, ông Hoàng Nguyên Dinh đề nghị phường Linh Xuân và phường Đông Hòa tiếp tục triển khai các thủ tục liên quan. Đồng thời, lãnh đạo thành phố đề nghị Ban Chiến lược của ĐHQG TPHCM nghiên cứu phương án điều chỉnh tổng mức đầu tư cho phù hợp.

"Dự án ĐHQG không sử dụng nguồn vốn của TPHCM, nhưng vẫn được xác định là dự án trọng điểm của thành phố. Vì vậy, các đơn vị cần mạnh mẽ, quyết liệt mới giải quyết được khó khăn, vướng mắc", Phó Chủ tịch UBND TPHCM khẳng định.

Ông Hoàng Nguyên Dinh cho hay, đây là dự án có ý nghĩa lâu dài, phục vụ thế hệ tương lai; đồng thời có thể trở thành điểm tham quan, góp phần thúc đẩy phát triển nhiều lĩnh vực khác của thành phố.