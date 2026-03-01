Hé lộ thế giới hoang dã ẩn sâu trong rừng Pù Mát

Ngày 27/2, ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Vườn quốc gia Pù Mát, cho biết Tổ chức Fauna & Flora International (Tổ chức Bảo tồn động thực vật Quốc tế) phối hợp với Vườn quốc gia Pù Mát, xã Con Cuông, đã hoàn thành chương trình điều tra đa dạng sinh học quy mô lớn tại khu rừng đặc dụng nằm ở phía Tây Nghệ An.

Chương trình được triển khai trong nhiều tháng, sử dụng đồng thời nhiều phương pháp khảo sát hiện đại như đặt bẫy ảnh tự động, điều tra theo tuyến, ghi nhận dấu vết hiện trường và thu thập mẫu sinh học. Hệ thống bẫy ảnh được bố trí tại nhiều sinh cảnh khác nhau, từ vùng lõi rừng nguyên sinh đến các khu phục hồi sinh thái. Trong ảnh, loài mèo gấm được phát hiện qua bẫy ảnh tại Vườn quốc gia Pù Mát.

Theo Giám đốc Vườn quốc gia Pù Mát, những dữ liệu thu thập được không chỉ phản ánh rõ hiện trạng đa dạng sinh học mà còn giúp đơn vị xác định các khu vực trọng điểm cần ưu tiên bảo vệ. Trong ảnh, cá thể sơn dương phát hiện qua bẫy ảnh ở Vườn quốc gia Pù Mát.

“Qua hệ thống bẫy ảnh và khảo sát thực địa, chúng tôi ghi nhận sự xuất hiện của nhiều loài có giá trị bảo tồn cao. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy hệ sinh thái rừng vẫn đang được duy trì tương đối ổn định. Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với các tổ chức bảo tồn để mở rộng phạm vi nghiên cứu; tăng cường tuần tra, kiểm soát nhằm hạn chế tối đa các tác động tiêu cực đến tài nguyên rừng”, ông Tuấn thông tin.

Kết quả khảo sát cho thấy sự hiện diện của nhiều loài thú, chim và bò sát có giá trị bảo tồn cao. Trong ảnh, một cá thể nai lớn được phát hiện ngoài tự nhiên ở Vườn quốc gia Pù Mát.

Một số loài thú ăn thịt và động vật hoang dã hiếm gặp được ghi nhận qua bẫy ảnh, góp thêm bằng chứng về tính đa dạng và mức độ nguyên vẹn của hệ sinh thái rừng Pù Mát. Trong ảnh, gà lôi trắng ở Vườn quốc gia Pù Mát - loài động vật được xếp vào nhóm sắp nguy cấp trong Danh lục đỏ Việt Nam.

Theo đại diện Vườn quốc gia Pù Mát, dữ liệu thu thập được không chỉ phục vụ công tác quản lý, bảo vệ rừng mà còn là cơ sở khoa học quan trọng để xây dựng các kế hoạch bảo tồn dài hạn. Kết quả điều tra cũng giúp đánh giá xu hướng biến động quần thể các loài theo thời gian. Trong ảnh, khỉ mặt đỏ được phát hiện qua bẫy ảnh ở Vườn quốc gia Pù Mát.

Vườn quốc gia Pù Mát có diện tích hơn 94.000ha, trải rộng trên địa bàn các huyện cũ gồm: Con Cuông, Tương Dương và Anh Sơn. Đây là một trong những khu rừng đặc dụng lớn nhất Việt Nam, được xem là “lá phổi xanh” của Nghệ An và khu vực Bắc Trung Bộ. Trong ảnh, bẫy ảnh phát hiện 4 con cầy vòi mốc.

Chương trình điều tra lần này tiếp tục khẳng định giá trị sinh thái đặc biệt của Pù Mát, đồng thời đặt ra yêu cầu tăng cường tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn săn bắt trái phép và nâng cao nhận thức cộng đồng vùng đệm trong công tác bảo tồn thiên nhiên. Trong ảnh, một cá thể cầy vằn được phát hiện qua bẫy ảnh ở Vườn quốc gia Pù Mát.

Dữ liệu từ chương trình cũng mở ra cơ hội thúc đẩy nghiên cứu khoa học, giáo dục môi trường và phát triển du lịch sinh thái gắn với bảo tồn, góp phần gìn giữ thế giới hoang dã ẩn sâu giữa đại ngàn xứ Nghệ. Trong ảnh là lửng lợn - loài thú quý hiếm trong sách đỏ của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN).

Một cá thể tê tê quý hiếm được phát hiện qua bẫy ảnh.

Ngoài ra, qua bẫy ảnh cũng phát hiện một cá thể thỏ vằn quý hiếm ở Vườn quốc gia Pù Mát.

Vị trí Vườn quốc gia Pù Mát (Ảnh: Google Maps).

Ảnh: Vườn quốc gia Pù Mát