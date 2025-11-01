TPHCM đề xuất lập bảng giá đất lần đầu theo thủ tục rút gọn

Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM vừa có văn bản gửi UBND TPHCM về việc xây dựng bảng giá đất lần đầu áp dụng từ ngày 1/1/2026 theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Sở này đề nghị 168 xã, phường, đặc khu, thuế thành phố và các thuế cơ sở, Văn phòng đăng ký đất đai thành phố, các chi nhánh cùng các cơ quan liên quan khẩn trương cung cấp dữ liệu giá đất các tuyến đường, tuyến đường dự kiến, gửi trước ngày 5/11.

TPHCM đang xây dựng bảng giá đất lần đầu, áp dụng từ 1/1/2026 (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Trên cơ sở đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố sẽ tổng hợp, tính toán, đề xuất bảng giá đất áp dụng từ ngày 1/1/2026.

Dự kiến, Sở sẽ đề xuất bảng giá đất lần đầu và gửi Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; đồng thời đăng tải dự thảo bảng giá đất lên Cổng thông tin thành phố để lấy ý kiến rộng rãi cơ quan, tổ chức và nhân dân thành phố.

Sau đó, Sở sẽ tổng hợp gửi Hội đồng thẩm định bảng giá đất có ý kiến và gửi Sở Tư pháp thẩm định văn bản quy phạm pháp luật; tổng hợp, báo cáo UBND TP kèm dự thảo bảng giá đất, để UBND TP trình HĐND TP xem xét, phê duyệt.

Hồi đầu tháng 9, TPHCM cũng đã ra thông báo triển khai lấy khoảng 27.000 phiếu điều tra trên hơn 7.500 tuyến đường, đoạn đường, thực hiện từ tháng 8 đến cuối năm nay để xây dựng bảng giá đất lần đầu.

TPHCM đang áp dụng bảng giá đất 168 xã, phường, đặc khu theo quy định tại bảng giá đất 3 địa phương trước sáp nhập, gồm TPHCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu. Thời gian áp dụng là từ ngày 1/7 năm nay đến khi các quyết định bị bãi bỏ, thay thế hoặc các cấp thẩm quyền có ý kiến khác.