TPHCM chi 16 tỷ đồng để khảo sát xây dựng bảng giá đất mới

UBND TPHCM vừa ban hành quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng bảng giá đất lần đầu trên địa bàn thành phố áp, dụng từ ngày 1/1/2026.

TPHCM sẽ triển khai khoảng 27.000 phiếu điều tra trên 7.505 tuyến, đoạn đường. Tổng kinh phí thực hiện dự án là hơn 16,2 tỷ đồng, thực hiện từ tháng 8 đến hết tháng 12 năm nay. Dự kiến, bảng giá đất lần đầu tại TPHCM được áp dụng từ ngày 1/1/2026.

TPHCM duyệt kinh phí để lập bảng giá đất mới (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Theo kế hoạch, dự án sẽ tập trung điều tra, khảo sát và thu thập thông tin giá đất đến từng thửa, trên cơ sở vùng giá trị và thửa đất chuẩn.

Thành phố sẽ xác định loại đất, khu vực, vị trí tại từng xã, phường, thị trấn; thống kê số lượng, phân loại thửa đất; tổng hợp, phân tích, đánh giá việc áp dụng bảng giá đất hiện hành để hình thành bảng giá mới.

Trên cơ sở đó, các vùng giá trị sẽ được thiết lập, thửa đất chuẩn được lựa chọn, xác định giá cụ thể và xây dựng bảng tỷ lệ so sánh để hình thành bảng giá chi tiết.

Việc điều tra về giá đất được tiến hành trên phạm vi toàn thành phố, đơn vị cơ bản là cấp xã, phường. Kết quả ở cấp xã sẽ là cơ sở để tổng hợp số liệu cho toàn thành phố.

Theo kế hoạch, mỗi tuyến đường tại mỗi vị trí đất sẽ có 3 phiếu điều tra do chính quyền cấp xã thực hiện. Bên cạnh các tuyến đã có trong bảng giá đất hiện hành, đơn vị tư vấn sẽ khảo sát bổ sung thêm những tuyến, đoạn đường mới phát sinh để dữ liệu sát với thực tế.

Trước đó, TPHCM đã chốt phương án áp dụng bảng giá đất 168 xã, phường, đặc khu theo quy định tại bảng giá đất 3 địa phương trước sáp nhập, gồm TPHCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu. Thời gian áp dụng là từ ngày 1/7 năm nay đến khi các quyết định bị bãi bỏ, thay thế hoặc các cấp thẩm quyền có ý kiến khác.