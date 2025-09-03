Hàng vạn người tham dự chương trình “Thanh Hóa - Tự hào cùng đất nước”

Tối 2/9, tại Quảng trường Lam Sơn, UBND tỉnh tổ chức Chương trình nghệ thuật “Thanh Hóa - Tự hào cùng đất nước” chào mừng Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Ông Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, nhấn mạnh chương trình nghệ thuật nhân dịp kỷ niệm Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 nhằm khơi dậy niềm tự hào dân tộc, niềm tin, quyết tâm xây dựng quê hương Thanh Hóa ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, xứng đáng là cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc.

Chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 diễn ra tại Quảng trường Lam Sơn, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa (Ảnh: Hoàng Sơn).

Trải qua 80 năm xây dựng và phát triển, đặc biệt là gần 40 năm đổi mới, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa đã đạt nhiều thành tựu toàn diện trên các lĩnh vực. Kinh tế tăng trưởng cao, hạ tầng đồng bộ, đời sống nhân dân ngày càng nâng cao; văn hóa - xã hội, giáo dục, y tế, an sinh được quan tâm; quốc phòng - an ninh vững chắc, đối ngoại mở rộng, hệ thống chính trị được củng cố.

Thanh Hóa đang vươn mình mạnh mẽ với khát vọng trở thành tỉnh kiểu mẫu như Bác Hồ hằng mong muốn.

Chương trình nghệ thuật với các tiết mục ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh, ca ngợi Đảng, quê hương, đất nước, như: “Tự hào Đảng quang vinh”; “Ca ngợi Hồ Chủ tịch”; “Mười chín tháng Tám”; “Cùng nhau đi hồng binh”; “Ta tự hào đi lên ôi Việt Nam”; “Đường chúng ta đi”... do các nghệ sỹ, diễn viên Nhà hát Nghệ thuật Lam Sơn Thanh Hóa dàn dựng công phu, rực rỡ sắc màu, mang đến không gian nghệ thuật lắng đọng, ý nghĩa.

Đông đảo người dân đón xem chương trình nghệ thuật đặc sắc (Ảnh: Hoàng Sơn).

Theo ông Tùng, chương trình nghệ thuật là lời tri ân sâu sắc tới các thế hệ cha anh đã hy sinh xương máu cho độc lập, tự do của Tổ quốc; là sự khẳng định ý chí, quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa trong việc chung tay xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Mỗi tiết mục, mỗi lời ca, tiếng hát sẽ là những đóa hoa tươi thắm dâng Đảng, Bác Hồ kính yêu nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, thể hiện niềm tự hào về truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc và quê hương Thanh Hóa.

Màn pháo hoa rực rỡ (Ảnh: Hoàng Sơn).

Sau chương trình nghệ thuật đặc sắc, người dân Thanh Hóa đã được chiêm ngưỡng màn pháo hoa rực rỡ đầy sắc màu trên bầu trời.