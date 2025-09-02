Đồng bào Thái miền tây Nghệ An ăn mừng Tết Độc lập

Những ngày này, đồng bào ở các xã miền núi như Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Quế Phong, Mường Xén, Con Cuông, Tương Dương, Nhôn Mai, Mỹ Lý, Keng Đu… (Nghệ An), nô nức trong không khí Tết Độc lập.

Khắp các bản làng, tiếng cồng chiêng rộn rã, cờ đỏ sao vàng tung bay trước ngõ, bà con gói bánh, chuẩn bị rượu cần, thịt gà, thịt lợn để dâng cúng tổ tiên và sum vầy trong ngày hội lớn của dân tộc.

Những người phụ nữ Thái ở xã Tiền Phong (Nghệ An) trong trang phục truyền thống, rộn ràng hòa vào không khí tưng bừng của Tết Độc lập (Ảnh: Nguyễn Phê).

Đặc biệt, những sản vật núi rừng được dâng lên không chỉ là nghi thức tâm linh mà còn thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Giữa núi rừng biên giới Keng Đu, tiếng cồng chiêng vang vọng, sắc cờ đỏ rực sáng khắp bản làng, bà con quây quần trong niềm vui ngày hội lớn.

Ông Lương Văn Ngam, Chủ tịch UBND xã, cho biết năm nay đồng bào đón ngày Tết Độc lập trong niềm vui rộn ràng và thiêng liêng. Niềm vui càng nhân lên với niềm tin vào sự đổi thay và khát vọng phát triển bền vững.

Những phụ nữ Thái lớn tuổi trong trang phục truyền thống rạng rỡ đi ăn Tết Độc lập ở miền tây xứ Nghệ (Ảnh: Nguyễn Phê).

Anh Sầm Văn Chung, bản Đôm 2, xã Hùng Chân, chia sẻ: “Ăn Tết Độc lập chính là minh chứng cho sức sống văn hóa trong cộng đồng. Dù hội nhập, hiện đại hóa, nhưng ngày Tết Độc lập vẫn được gìn giữ như một phần máu thịt, gắn kết cộng đồng và nuôi dưỡng tinh thần đoàn kết”.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã Hùng Chân, bày tỏ: “Với bà con người Thái, Tết Độc lập không chỉ để mừng đất nước phát triển, mong cho bình an, mà còn là dịp dạy con cháu niềm tự hào dân tộc, trách nhiệm với bản làng, quê hương”.

Mâm cơm của người Thái Nghệ An làm để ăn Tết Độc lập (Ảnh: Nguyễn Phê).

Trong ánh mắt sáng ngời của người dân miền tây xứ Nghệ, cùng tiếng cười rộn rã của ngày hội, có thể cảm nhận rõ sức mạnh tinh thần to lớn mà Tết Độc lập mang lại.

Sức mạnh ấy giúp đồng bào miền tây xứ Nghệ vượt qua gian khó, bám trụ bản làng, giữ gìn biên cương, tiếp thêm niềm tin để phát triển nông thôn mới, du lịch cộng đồng và kinh tế xanh.