Hà Nội thu gom cá chết ở hồ Trúc Bạch

Hai hôm nay, hồ Trúc Bạch (phường Ba Đình, Hà Nội) xuất hiện nhiều xác cá dạt vào ven hồ. Sáng 11/9, Xí nghiệp thoát nước số 1 (Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội) đã huy động nhiều công nhân để thu gom, xử lý.

Cá chết nổi ở hồ Trúc Bạch bốc mùi hôi thối, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân. Các loại cá chết gồm rô phi, mè, cá vàng...

Công nhân thu gom, xử lý cá chết trên hồ Trúc Bạch sáng 11/9 (Ảnh: Bạch Huy Thanh).

Lãnh đạo Xí nghiệp thoát nước số 1 (Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội) cho biết hiện tượng cá chết ở hồ Trúc Bạch diễn ra từ chiều qua. Vị này nhận định nguyên nhân cá chết ở hồ Trúc Bạch là do thay đổi thời tiết.

Theo lãnh đạo Xí nghiệp thoát nước số 1, hiện tượng cá chết trên các hồ thường xảy ra từ tháng 9 đến hết tháng 11. Đợt này cá ở hồ Trúc Bạch chết không nhiều, các công nhân đã gom khoảng 200-300kg xác cá để mang đi xử lý theo quy định.

Cạnh đó, khu vực hồ Tây không xảy ra hiện tượng cá chết nhiều như hồ Trúc Bạch.