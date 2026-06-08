Hàng trăm người leo núi chữa cháy rừng giữa nắng nóng gay gắt

Trưa 8/6, trao đổi với phóng viên Dân trí, bà Trương Thị Thanh Huyền, Chủ tịch UBND xã Phúc Lộc (Nghệ An), cho biết lực lượng chức năng đã khống chế thành công đám cháy tái phát tại khu vực Rú Xuân, thuộc xóm 19, xã Phúc Lộc.

Tối 7/6, người dân phát hiện lửa bùng lên tại khu vực đồi rừng Rú Xuân. Thời điểm đó thời tiết hanh khô kéo dài, gió thổi mạnh cùng lớp thực bì dày khiến ngọn lửa nhanh chóng lan rộng.

Ngọn lửa bùng phát trên khu vực rừng Rú Xuân, xã Phúc Lộc trong đêm 7/6 (Ảnh: Nguyễn Viết).

Từ khoảng cách hàng trăm mét, cột lửa và khói bốc cao có thể quan sát rõ. Ngay sau khi nhận tin báo, chính quyền địa phương đã huy động hàng trăm người gồm công an, quân sự, dân quân tự vệ, kiểm lâm, các tổ chức đoàn thể và người dân tham gia chữa cháy.

Để tiếp cận hiện trường, các lực lượng phải leo qua địa hình đồi núi dốc hiểm trở trong điều kiện trời tối. Khu vực xảy ra cháy chủ yếu là rừng tràm và một phần rừng thông nên nguy cơ cháy lan rất lớn.

Sau gần 4 giờ triển khai các biện pháp chữa cháy, đến khoảng 23h cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, lực lượng chức năng vẫn duy trì quân số túc trực xuyên đêm để theo dõi các điểm còn âm ỉ, phòng nguy cơ bùng phát trở lại.

Đến sáng 8/6, một số vị trí xuất hiện lửa trở lại. Hàng trăm người tiếp tục được huy động lên núi để khoanh vùng, dập tắt hoàn toàn các điểm cháy.

"Sáng nay đám cháy bùng phát trở lại nhưng đã được khống chế và dập tắt ngay sau đó. Bước đầu xác định khoảng 1ha rừng bị ảnh hưởng. Nguyên nhân và diện tích thiệt hại cụ thể cơ quan chức năng đang thống kê, làm rõ", bà Huyền thông tin.

Lực lượng chức năng leo núi, mở đường băng cản lửa trong điều kiện thời tiết nắng nóng, gió mạnh (Ảnh: Nguyễn Viết).

Theo Ban Chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Nghệ An, nắng nóng gay gắt kéo dài đang khiến hàng chục nghìn héc-ta rừng trên địa bàn đối mặt nguy cơ cháy rất cao.

Trong đó, khu vực đồng bằng có hơn 24.700ha rừng trồng thông nhựa và bạch đàn hỗn giao dễ bắt lửa do chứa nhiều tinh dầu. Tại miền núi, hơn 42.500ha rừng tre, nứa cùng hơn 173.500ha rừng hỗn giao gỗ, tre nứa cũng đang tiềm ẩn nguy cơ cháy lớn khi thời tiết cực đoan tiếp tục kéo dài.