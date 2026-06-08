Cháy lớn tại công ty sản xuất hạt điều ở Đồng Nai

Ngày 8/6, cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy tại xưởng của công ty chuyên sản xuất hạt điều ở phường Phước Long, TP Đồng Nai.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào khoảng 18h ngày 7/6 tại công ty chuyên sản xuất hạt điều T.P., đường ĐT741, phường Phước Long.

Nhà xưởng rộng hàng ngàn m2 của công ty sản xuất hạt điều chìm trong biển lửa (Ảnh cắt từ clip).

Thời điểm trên, lửa bất ngờ bùng phát dữ dội tại nhà xưởng của công ty. Do bên trong nhà xưởng chứa nhiều vật liệu dễ cháy khiến công tác dập lửa tại chỗ bất thành.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã điều động xe chữa cháy cùng các cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa. Sau khoảng hai giờ nỗ lực, đám cháy đã được khống chế.

Đến khuya cùng ngày, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an TP Đồng Nai tiếp tục phun nước làm mát, ngăn không cho đám cháy bùng phát trở lại.

Theo nhân chứng tại hiện trường, vụ cháy không có thương vong về người, nhưng khiến hàng nghìn m2 nhà xưởng bị đổ sập, nhiều vật dụng bên trong bị thiêu rụi.