Cháy rừng phòng hộ ven biển

Vụ cháy xảy ra lúc 11h ngày 7/6, tại khu vực rừng phòng hộ ven biển thuộc xã Mỏ Cày (Quảng Ngãi). Đây là rừng dương, lớp thực bì rất dày, cùng với thời tiết nắng nóng gay gắt khiến ngọn lửa bùng lên dữ dội.

Rừng dương bên bờ biển bốc cháy (Ảnh: Quốc Triều).

Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Quảng Ngãi điều động hàng chục cán bộ, chiến sĩ, cùng phương tiện chuyên dụng đến hiện trường, phối hợp với lực lượng kiểm lâm, quân đội để chữa cháy.

Gió mạnh từ biển khiến đám cháy lan rộng, lớp thực bì dày khiến ngọn lửa âm ỉ, rất khó dập tắt. Do đó, đến 16h cùng ngày vụ cháy mới cơ bản được khống chế. Dù vậy, cảnh sát tiếp tục sử dụng xe chuyên dụng phun nước nhằm ngăn ngừa lửa cháy ngầm dưới lớp thực bì có thể bùng phát trở lại.

Lực lượng chức năng phun nước nhằm ngăn ngừa việc ngọn lửa âm ỉ dưới lớp thực bì có thể bùng phát trở lại (Ảnh: Minh Hiếu).

Theo ông Tạ Công Khiết, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm khu vực X (Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi), đám cháy đã được khống chế, tuy nhiên nguy cơ ngọn lửa bùng phát trở lại vẫn có thể xảy ra. Do đó, lực lượng chức năng đang kiểm tra toàn bộ đường băng cản lửa, rà soát các vị trí có nguy cơ vẫn còn cháy ngầm bên dưới lớp thực bì để xử lý kịp thời.

Cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại, cũng như điều tra nguyên nhân vụ cháy.