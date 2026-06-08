Cháy cửa hàng văn phòng phẩm, một cụ ông mắc kẹt bên trong

Ngày 8/6, Chủ tịch UBND xã Bình Đại (tỉnh Vĩnh Long), cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy lớn tại một căn nhà kinh doanh văn phòng phẩm, in ấn ở ấp Bình Đại 1. Thống kê ban đầu vụ việc gây thiệt hại nặng về tài sản, một người mắc kẹt trong trận hỏa hoạn, nghi đã tử vong.

Hiện trường vụ cháy (Ảnh: CTV).

Theo thông tin ban đầu, lúc 7h cùng ngày, ngọn lửa bất ngờ bùng phát dữ dội tại căn nhà nằm trên mặt tiền quốc lộ 57B, khu vực trung tâm xã Bình Đại.

Đây là nhà của hộ dân có kinh doanh dịch vụ photocopy và văn phòng phẩm. Do bên trong chứa nhiều giấy tờ và thiết bị dễ bắt lửa, hỏa hoạn nhanh chóng lan rộng sang căn nhà liền kề.

Nhận tin báo, lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khẩn trương điều động phương tiện cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai các biện pháp dập lửa, ngăn không để đám cháy tiếp tục lan rộng.

Theo lãnh đạo UBND xã, do cửa hàng kinh doanh nhiều thiết bị văn phòng và giấy nên ngọn lửa phát triển rất nhanh khiến công tác chữa cháy gặp khó khăn. Đến 10h30 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế.

Vụ việc gây thiệt hại tài sản, ngoài ra còn có một cụ ông kẹt bên trong, khả năng đã tử vong.

Cảnh sát khẩn trương dập lửa (Ảnh: CTV).

Cơ quan chức năng xác định khả năng vụ cháy do người con trai trong gia đình phóng hỏa, xuất phát từ mâu thuẫn tranh chấp tài sản. Đối tượng đã bị cơ quan công an tạm giữ để điều tra.

Lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy và xử lý theo quy định của pháp luật.