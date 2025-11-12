Cục CSGT nghiên cứu tăng nặng mức phạt với hành vi che, dán biển số

Ngày 12/11, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết thời gian gần đây khi hệ thống camera AI được triển khai, trên các tuyến cao tốc và một số tuyến đường đô thị xuất hiện tình trạng người đi ô tô, xe máy dán, che biển số hoặc làm sai lệch chữ và số trên biển số xe hòng né phạt nguội.

Một lái xe ôm công nghệ che, dán biển số bị CSGT Hà Nội phát hiện, xử lý (Ảnh: Trần Thanh).

Bên cạnh đó, còn có tình trạng một số đối tượng lợi dụng việc dán, che biển số để hoạt động phạm tội, tránh bị truy bắt, truy tìm.

Cục CSGT cho biết các hành động nêu trên là cố ý trực tiếp thực hiện vi phạm. Động cơ là để trốn tránh việc xử lý của lực lượng CSGT và các cơ quan chức năng, gây mất trật tự an toàn xã hội.

Nhà chức trách cho hay, quy định của pháp luật có chế tài xử lý nghiêm khắc hành vi che, dán biển số. Cụ thể, người lái ô tô sẽ bị xử phạt 23 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe; người lái xe máy sẽ bị xử phạt 5 triệu đồng, trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Theo Cục CSGT, trong thời gian tới, Cục sẽ nghiên cứu, đề xuất về việc tiếp tục tăng nặng mức xử lý đối với nhóm hành vi: Điều khiển xe gắn biển không đúng vị trí, không đúng quy cách theo quy định; gắn biển số không rõ chữ, số hoặc sử dụng chất liệu khác sơn, dán lên chữ, số của biển số xe; gắn biển số bị bẻ cong, che lấp, làm thay đổi chữ, số, màu sắc, hình dạng, kích thước biển số xe.