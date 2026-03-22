Hàng trăm căn nhà bao vây ngôi trường ở TPHCM suốt hàng chục năm

Gần 30 năm trôi qua, Đại học Quốc gia TPHCM vẫn đang gặp khó khăn trong công tác thu hồi diện tích đất nằm trong ranh giới của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (cơ sở Linh Xuân), khiến cảnh quan ngôi trường trở nên nhếch nhác và tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Theo quy hoạch, cơ sở Linh Xuân có diện tích hơn 20ha, nằm trong khuôn viên dự án Đại học Quốc gia TPHCM. Tuy nhiên, các công trình phục vụ giảng dạy như tòa nhà học tập, nhà thi đấu đa năng, bãi giữ xe lại nằm xen kẽ với nhà dân, tạo nên một bức tranh đô thị lộn xộn.

Một lãnh đạo Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM đã bày tỏ sự trăn trở về cảnh quan của ngôi trường, đánh giá đây là đơn vị có cảnh quan nhếch nhác nhất trong khu đô thị Đại học Quốc gia TPHCM. Vị này mong muốn lãnh đạo TPHCM và Đại học Quốc gia đôn đốc chính quyền địa phương, cụ thể là phường Linh Xuân, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng và thu hồi đất.

Sau thời gian dài nỗ lực thu hồi mặt bằng, vài năm trở lại đây, cơ sở Linh Xuân đã có những cải thiện đáng kể với việc xây dựng thêm một số tòa nhà, hai cổng ra vào, nhà giữ xe và cải thiện cảnh quan.

Đặc biệt, Hồ Ánh Dương, trước đây được một hộ dân sử dụng để kinh doanh quán cà phê và câu cá giải trí, sau khi được thu hồi và bàn giao, nhà trường đã cải tạo hồ, xử lý nguồn nước và trồng sen, tạo nên một không gian thơ mộng cho sinh viên.

Tuy nhiên, hàng trăm căn nhà lụp xụp vẫn đang "án ngữ" khoảng 5ha đất của nhà trường. Những căn nhà này phần lớn đã cũ kỹ, với kết cấu tường gạch, mái tôn hoặc dựng tạm bằng vách tôn.

Chị Lê Hoàng Diệu Mi (20 tuổi, sinh viên) cho biết giá thuê phòng trọ trong khu vực dao động từ 700.000 đến 1,2 triệu đồng mỗi phòng. Dù xuống cấp, nhiều sinh viên vẫn lựa chọn vì giá rẻ, giờ giấc tự do và có thể nấu ăn thoải mái, không bị gò bó như trong ký túc xá. Ngoài sinh viên, người lao động thu nhập thấp cũng chọn nơi đây làm chỗ ở. Tuy nhiên, vào mùa hè, phòng trọ rất oi bức; mùa mưa thì dột nước, thậm chí bị ngập do các tuyến đường xung quanh không có hệ thống thoát nước.

Ngoài ra, khu vực này còn tồn tại các vựa thu mua phế liệu, chợ tự phát, hệ thống dây điện chằng chịt, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ và ô nhiễm môi trường, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường học tập và sinh hoạt của sinh viên.

Lãnh đạo TPHCM đã xác định dự án Đại học Quốc gia là dự án trọng điểm, đóng vai trò là bộ mặt của thành phố. Do đó, đã chỉ đạo phường Linh Xuân và phường Đông Hòa đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thu hồi đất.

Ngoài khoảng 400 hộ dân vẫn nằm trong khu đất của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, khu vực phường Linh Xuân còn có thêm hàng trăm hộ dân khác sinh sống dọc tuyến xa lộ Hà Nội từ cổng chính Đại học Quốc gia đến nút giao cầu vượt Trạm 2. Tổng thể, khu vực này (trước đây thuộc khu phố 6, phường Linh Trung, TP Thủ Đức) có hơn 1.000 trường hợp thuộc diện phải giải tỏa. Chính quyền địa phương đã hoàn tất việc xác minh nguồn gốc đất, áp giá bồi thường và đang chờ bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ giải quyết dứt điểm tình trạng này.