Phường Đông Hòa chạy nước rút bàn giao đất cho Đại học Quốc gia TPHCM

Chiều 19/3, Ban cưỡng chế thu hồi đất phường Đông Hòa (TPHCM) tổ chức buổi vận động các hộ dân bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án Đại học Quốc gia TPHCM (ĐHQG TPHCM).

Đại diện các đơn vị báo cáo tại buổi làm việc chiều 19/3 (Ảnh: Phường Đông Hòa)

Tại đây, các đơn vị liên quan đã thông tin về hồ sơ bồi thường, hỗ trợ tái định cư; quá trình giải quyết khiếu nại cũng như tiến độ thu hồi đất đối với từng trường hợp cụ thể.

Hiện vẫn còn một số hộ dân chưa chấp hành bàn giao mặt bằng dù đã được vận động nhiều lần. Đại diện các hộ dân đã nêu những khó khăn về điều kiện sinh hoạt, chỗ ở, đồng thời đề nghị chính quyền xem xét gia hạn thời gian bàn giao.

Lãnh đạo UBND phường Đông Hòa ghi nhận và chia sẻ với những khó khăn của người dân, song khẳng định dự án ĐHQG TPHCM là công trình trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển giáo dục và kinh tế - xã hội.

Dãy nhà lụp xụp thuộc diện thu hồi đất của dự án ĐHQG TPHCM (Ảnh: Xuân Đoàn).

Để đảm bảo tiến độ, Ban cưỡng chế thu hồi đất phường Đông Hòa đề nghị các hộ dân nghiêm túc chấp hành, bàn giao mặt bằng trước ngày 30/3. Trường hợp không thực hiện, các cơ quan chức năng sẽ tiến hành các bước tiếp theo theo quy định pháp luật.

Ngày 17/3, UBND phường Đông Hòa cũng đã làm việc với Ban điều hành dự án ĐHQG TPHCM nhằm tháo gỡ các tồn đọng, đặc biệt là xác định ranh dự án, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng kéo dài hơn 30 năm.

Theo báo cáo, địa phương đã thu hồi 494/522ha đất thuộc dự án. Thời gian qua, nhiều cuộc đối thoại, vận động đã được tổ chức; gần nhất vào đầu tháng 3, có thêm 8 hộ dân đồng thuận bàn giao mặt bằng.

Hiện còn 21 trường hợp chưa đồng thuận, phường Đông Hòa đang xây dựng kế hoạch cưỡng chế để đảm bảo tiến độ.

Dãy nhà dân thuộc diện thu hồi đất ở khu vực cổng chính ĐHQG TPHCM (Ảnh: Xuân Đoàn).

Về tái định cư, phường Đông Hòa có 1.042 nền, trong đó đã bố trí cho người dân 846 nền.

Trước đó, tại buổi làm việc ngày 16/3 với ĐHQG TPHCM và các sở, ngành và địa phương liên quan, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh đã chỉ đạo phường Đông Hòa và phường Linh Xuân khẩn trương hoàn tất thu hồi mặt bằng trước ngày 15/4 để triển khai phục vụ dự án.