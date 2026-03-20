Một trường đại học ở TPHCM kẹt giữa hàng trăm hộ dân suốt 30 năm

Sáng 20/3, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong có buổi làm việc với Đại học Quốc gia TPHCM. Đoàn công tác còn có sự tham dự của Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương liên quan.

Về phía ĐHQG có GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM, các phó giám đốc, lãnh đạo các trường đại học thành viên, các đơn vị trực thuộc.

Phó Bí thư thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: Xuân Đoàn).

Tại buổi làm việc, lãnh đạo TPHCM đã lắng nghe những kiến nghị, đề xuất của Đại học Quốc gia liên quan đến các nội dung như chương trình liên kết đào tạo, thu hút nhân lực; công tác giải phóng mặt bằng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng; xây dựng nhà ở cho chuyên gia, ký túc xá cho sinh viên.

GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM, bày tỏ mong muốn đơn vị được ký kết với TPHCM trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Theo đó, TPHCM chịu trách nhiệm hỗ trợ học phí cho học viên cao học, còn Đại học Quốc gia đảm nhận phần học phí cho nghiên cứu sinh. Bên cạnh đó, lãnh đạo Đại học Quốc gia cũng đưa ra đề xuất với mong muốn được tham gia vào các chính sách thu hút nhân tài của TPHCM.

GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM nêu các đề xuất, kiến nghị (Ảnh: Xuân Đoàn).

Theo GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai, việc sở hữu hệ thống phòng thí nghiệm, cùng đội ngũ đồng nghiệp và sinh viên tham gia nghiên cứu là lợi thế lớn để Đại học Quốc gia TPHCM giữ chân nhân tài

Ngoài ra, TS Phan Thanh Định, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TPHCM, bày tỏ trăn trở khi công tác giải phóng mặt bằng xung quanh nhà trường sau 30 năm vẫn chưa hoàn thiện.

Theo TS Phan Thanh Định, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM (cơ sở Linh Xuân) rộng 5ha, nhưng có hơn 400 hộ dân sinh sống xung quanh. Vị Tiến sĩ cho rằng, đây là ngôi trường có cảnh quan nhếch nhác nhất trong Đại học Quốc gia TPHCM.

Do đó, vị phó hiệu trưởng mong muốn lãnh đạo TPHCM đôn đốc phường Linh Xuân đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng.

“Một số khu vực nhà trường có kế hoạch xây dựng để đáp ứng nhu cầu đào tạo thì nên ưu tiên giải tỏa trước. Vì nhà trường đang thiếu phòng học, sinh viên phải học 2-3 ca/ngày và thậm chí phải học ca tối”, TS Phan Thanh Định nói.

Bao quanh Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TPHCM là hàng trăm nhà dân lụp xụp chưa được giải tỏa (Ảnh: Xuân Đoàn).

Kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong, đề nghị các đơn vị rà soát lại các quy định pháp luật, trên tinh thần vận dụng tối đa quy định mới, chủ trương mới của Trung ương, thành phố nhằm giúp cho Đại học Quốc gia trong việc phát triển.

Ông Lê Quốc Phong cũng đề nghị UBND TPHCM, các sở, ngành phản hồi rõ ràng, lộ trình giải quyết cụ thể các kiến nghị của Đại học Quốc gia.

“Nội dung nào xử lý được thì phản hồi rõ ràng, nội dung nào không được cũng phải chỉ ra vướng ở đâu, nhưng trên tinh thần là cố gắng tìm hướng để tạo điều kiện, cơ chế cho sự phát triển Đại học Quốc gia. Đại học Quốc gia phát triển sẽ góp phần vào sự phát triển của TPHCM”, ông Lê Quốc Phong nhấn mạnh.

Phó Bí thư thường trực Thành ủy TPHCM khẳng định, đối với những khó khăn, kiến nghị phù hợp với xu thế, điều kiện và thuộc thẩm quyền, TPHCM sẽ có trách nhiệm hỗ trợ, đồng hành cùng Đại học Quốc gia trong quá trình phát triển.