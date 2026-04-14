Hàng nghìn xe máy cắt mặt ô tô để quay đầu nơi có biển cấm tại TPHCM

Xe máy len lỏi trước đầu ô tô để quay đầu nơi có biển cấm tại TPHCM (Video: Xuân Đoàn - Công Triệu - An Khả).

Sáng 14/4, tại điểm giao giữa quốc lộ 13 và đường Vĩnh Phú 42 (phường Lái Thiêu), phóng viên Dân trí ghi nhận có hàng nghìn lượt xe máy len lỏi, cắt mặt ô tô để quay đầu.

Đáng nói, chiều 13/4 ngay vị trí này đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ô tô ben và xe máy khiến bà P.T.H. (53 tuổi, ngụ phường Thới An) tử vong tại chỗ. Một phần nguyên nhân được xác định là do nạn nhân chuyển làn để quay đầu tại nơi có biển cấm rẽ trái và cấm quay đầu, nhưng nhiều người không xem vụ tai nạn là bài học.

Ông Phạm Văn Tùng (55 tuổi, hành nghề chạy xe ôm) cho biết, đây không phải là vụ tai nạn chết người đầu tiên tại vị trí này.

"Tôi không nhớ rõ đã có bao nhiêu vụ va quẹt ở đây vì quá nhiều, nhẹ thì trầy xước, hư hỏng phương tiện; nặng thì nạn nhân phải đi cấp cứu hoặc tử vong", ông Tùng nói.

Từ 6h30 đến 8h sáng nay, từng tốp xe máy chạy theo cách “điền vào chỗ trống” để chuyển từ làn xe máy vào làn ô tô rồi quay đầu.

Bất chấp khu vực này đã được lắp hai biển cấm rẽ trái và cấm quay đầu trong khung giờ từ 6h đến 22h, đồng thời có biển hướng dẫn lộ trình an toàn cho xe máy, nhưng rất ít người chấp hành.

Theo biển hướng dẫn, người đi xe máy muốn rẽ trái hoặc quay đầu, thì rẽ phải vào đường Vĩnh Phú 42, dừng chờ đèn tín hiệu rồi băng qua đường để đi theo lộ trình. Trong khi đó, các ô tô phải chạy thêm 50m đến giao lộ kế tiếp để quay đầu.

Cũng trong sáng nay, Đội CSGT Bình Triệu (PC08, Công an TPHCM) đã bố trí lực lượng điều tiết giao thông, hướng dẫn người dân cách di chuyển phù hợp và không cho người dân quay đầu ở vị trí này. Tuy nhiên, nhiều trường hợp vẫn không chấp hành.

Nhiều trường hợp đã bị cán bộ CSGT dừng xe để lập biên bản xử phạt. Đến lúc này, người vi phạm mới nhận ra khu vực này cấm quay đầu. Không chỉ xe máy, một số tài xế ô tô cũng vi phạm với lỗi tương tự.

Ngoài việc lập biên bản xử phạt, cán bộ CSGT cũng nhắc nhở người dân về việc vị trí này có biển báo cấm và người dân phải tuân thủ.

Khu vực quanh trạm thu phí Lái Thiêu từ lâu đã là điểm nóng về mất an toàn giao thông. Trước đây, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Dương (cũ) đã nhiều lần nghiên cứu, điều chỉnh phương án tổ chức giao thông tại đây.

Riêng tại giao lộ quốc lộ 13 - Vĩnh Phú 42, vì đã xảy ra nhiều vụ tai nạn liên quan đến việc xe máy chuyển làn để quay đầu, cơ quan chức năng phải lắp đặt biển cấm rẽ trái và cấm quay đầu theo khung giờ. Tuy nhiên, tình trạng vi phạm vẫn tiếp diễn.