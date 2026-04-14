Cảnh hoang hóa trên khu “đất vàng” 561 Kinh Dương Vương ở TPHCM

Cận cảnh khu "đất vàng" 561 Kinh Dương Vương sắp thu hồi (Video: Trịnh Nguyễn - Trương Khởi).

Dự án từng quy hoạch chung cư, trung tâm thương mại trên khu đất hơn 55.000m2 tại số 561 Kinh Dương Vương (phường An Lạc) “đắp chiếu” nhiều năm, nay được rà soát để xem xét thu hồi.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh vừa ký văn bản chỉ đạo liên quan đến đề xuất thu hồi khu đất số 561 Kinh Dương Vương, phường An Lạc (quận Bình Tân cũ).

Động thái này được đưa ra sau khi Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM có báo cáo, đề xuất UBND thành phố thu hồi khu đất do Tổng Công ty Lương thực miền Nam (Vinafood II) không còn nhu cầu sử dụng.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, khu đất này đang được sử dụng làm bãi đậu xe và nhà xưởng cho thuê, hoàn toàn khác với mục tiêu ban đầu là xây dựng khu chung cư kết hợp trung tâm thương mại. Nhiều hạng mục còn xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.

Cổng ra vào khu ''đất vàng'' 561 Kinh Dương Vương với bảng hiệu tạm bợ, xe tải thường xuyên ra vào khu vực.

Phần lớn khu đất được tận dụng làm bãi giữ xe, phục vụ nhu cầu đậu xe của các doanh nghiệp vận tải.

Xung quanh khu đất, rác thải sinh hoạt và phế liệu xây dựng xuất hiện rải rác dọc hàng rào tôn, nhiều điểm chất thành đống gây nhếch nhác, ảnh hưởng mỹ quan đô thị.

Theo hồ sơ, khu đất 561 Kinh Dương Vương có nguồn gốc là Nhà máy xay Cửu Long, được điều chuyển cho Vinafood II quản lý từ năm 2005. Đến năm 2008, trên cơ sở đề xuất của doanh nghiệp và có sự thống nhất của Bộ Tài chính, TPHCM chấp thuận chuyển mục đích sử dụng khu đất để thực hiện dự án cao ốc chung cư kết hợp trung tâm thương mại.

Tuy nhiên, dự án sau đó không được triển khai. Trong thời gian ''ngủ quên”, khu đất phát sinh tình trạng xây dựng nhiều công trình dạng nhà xưởng với tổng diện tích hơn 23.000m2, gây phức tạp trong công tác quản lý trật tự xây dựng tại địa phương.

Trước thực trạng trên, lãnh đạo TPHCM giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các đơn vị liên quan rà soát, nghiên cứu và có ý kiến về căn cứ pháp lý, thẩm quyền, trình tự thủ tục hành chính đối với hồ sơ đề xuất thu hồi đất. Các nội dung sau đó sẽ được tổng hợp, gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường để báo cáo, tham mưu UBND thành phố xem xét quyết định.

Năm 2018, Kiểm toán Nhà nước cũng có báo cáo về sai phạm liên quan đến việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại đây. Theo đó, Vinafood II chỉ định Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Nguyễn Kim làm đối tác liên doanh tại dự án 561 Kinh Dương Vương. Sau đó, Công ty Nguyễn Kim đã chuyển nhượng dự án cho đối tác khác.

Khu đất nằm ở vị trí mặt tiền đường Kinh Dương Vương, được đánh giá là khu ''đất vàng'' tại khu vực quận Bình Tân (cũ) tiếp giáp nhiều khu dân cư và trục giao thông lớn.

Những năm vừa qua, TPHCM đang liên tục triển khai chủ trương chuyển đổi nhiều khu đất bỏ hoang tại khu vực trung tâm thành công viên, vườn hoa và không gian công cộng nhằm phục vụ cộng đồng.

Vị trí khu đất 561 Kinh Dương Vương (Đồ hoạ: Trịnh Nguyễn).