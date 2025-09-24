Truy tìm chủ hụi ở đặc khu Phú Quốc bị tố chiếm đoạt 4 tỷ đồng

Ngày 24/9, Công an tỉnh Anh Giang phát tin truy tìm đối tượng Dương Quốc Giang (29 tuổi, cư trú tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) để phục vụ công tác điều tra vụ án Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản mà đơn vị khởi tố trước đó.

Theo công an, đầu năm 2023, Giang bắt đầu tổ chức các dây hụi online thông qua mạng xã hội Zalo.

Đối tượng Dương Quốc Giang (Ảnh: Công an tỉnh An Giang).

Ban đầu, Giang tạo lòng tin với các hụi viên bằng cách giao tiền đầy đủ, sau đó liên tục mở thêm nhiều dây hụi khác. Tuy nhiên, người phụ nữ này đã mạo danh người khác để hốt hụi và thậm chí còn bán những phần hụi không có thật để lấy tiền.

Đến ngày 2/1/2024, Giang tuyên bố vỡ hụi, lập tức giải tán toàn bộ các nhóm Zalo và bỏ trốn. Tổng số tiền Giang chiếm đoạt được từ 25 dây hụi của các hụi viên lên tới khoảng 4 tỷ đồng.

Sau khi Giang bỏ trốn, các hụi viên đã không thể liên lạc được nên đã làm đơn tố giác hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của Giang.

Nay Công an tỉnh An Giang phát thông báo truy tìm Giang để phục vụ công tác điều tra