Phú Quốc khởi công 10 dự án, công trình phục vụ APEC 2027

Ngày 24/9, tại đặc khu Phú Quốc, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng dự lễ khởi công, khởi động 10 dự án, công trình hạ tầng then chốt phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2027 và chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. 10 công trình, dự án này có tổng vốn đầu tư hơn 9.200 tỷ đồng.

Các đại biểu tham dự lễ khởi công (Ảnh: Hoàng Duật).

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng khẳng định việc Việt Nam đăng cai APEC 2027 là một vinh dự lớn và là cơ hội chiến lược để nâng tầm quan hệ đối ngoại, phát triển kinh tế và quảng bá hình ảnh đất nước.

Ông đánh giá cao sự chủ động và trách nhiệm của các bộ, ban, ngành, đặc biệt là tỉnh An Giang, trong việc tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục hành chính cho các dự án, công trình.

Phú Quốc với vị trí địa lý chiến lược, hệ thống cảng biển sâu và sân bay quốc tế hiện đại, đã được Đảng và Nhà nước tin tưởng lựa chọn là địa điểm tổ chức Hội nghị APEC 2027.

Theo Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng, đây là sự kết tinh của những yếu tố tự nhiên, chiến lược và phát triển bền vững. Công tác chuẩn bị cho APEC 2027 được triển khai bài bản theo 3 giai đoạn: Khởi động toàn diện trong năm 2025, hoàn tất cơ bản vào năm 2026, và chính thức tổ chức Tuần lễ cấp cao APEC vào năm 2027.

Các dự án được khởi công đợt này nằm trong hệ thống hơn 21 dự án trọng điểm phục vụ APEC, với tổng mức đầu tư hàng nghìn tỷ đồng.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh, việc khởi công 10 dự án này chỉ là bước đầu và khối lượng công việc còn rất lớn. Để đảm bảo tiến độ và chất lượng, ông đưa ra 5 yêu cầu cụ thể:

Thứ nhất, các bộ, ngành và tỉnh An Giang phải quán triệt tinh thần "đã nói là làm", phấn đấu hoàn thành các dự án trước tiến độ 3-6 tháng, đảm bảo chất lượng và mỹ thuật tốt nhất. Cần chủ động phối hợp giải quyết vướng mắc, công khai, minh bạch, chống tiêu cực.

Hai là, các bộ, ngành trung ương tăng cường kiểm tra, giám sát; chủ động, tiếp tục hỗ trợ, đồng hành với UBND tỉnh tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong trường hợp phát sinh trong thực tế.

Thứ 3, Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh An Giang cần thường xuyên rà soát thủ tục, khẩn trương hoàn thành thủ tục đầu tư cho các dự án còn lại để khởi công xong toàn bộ trong tháng 10/2025. Đồng thời, tỉnh cần giữ gìn an ninh trật tự và đặc biệt quan tâm đến công tác tái định cư, đảm bảo sinh kế cho người dân.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại buổi lễ khởi công, khởi động (Ảnh: Hoàng Duật).

Bốn là, chủ đầu tư, nhà đầu tư, tư vấn giám sát và các nhà thầu phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, thực hiện đúng các quy định pháp luật về quản lý đầu tư dự án; nhanh chóng triển khai thi công đảm bảo an toàn, chất lượng, hiệu quả, phấn đấu hoàn thành vượt tiến độ, sớm đưa các công trình, dự án vào khai thác, sử dụng.

Cuối cùng, Phó Thủ tướng Dũng đề nghị tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể, nhân dân, nhất là người dân bị ảnh hưởng bởi các dự án tiếp tục ủng hộ, đoàn kết, thống nhất tạo điều kiện để triển khai dự án; tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội để dự án hoàn thành đúng và vượt tiến độ, phòng tránh tiêu cực, lãng phí...

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, sự nỗ lực của các cấp, ngành và sự đồng lòng của người dân, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng bày tỏ tin tưởng rằng các dự án sẽ hoàn thành đúng tiến độ, góp phần quan trọng vào sự thành công của Hội nghị APEC 2027, sự phát triển bền vững của Phú Quốc, An Giang và cả nước.

Cũng tại buổi lễ khởi công, ông Ngô Công Thức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết, An Giang vinh dự khởi công 10 dự án phục vụ APEC 2027 ở Phú Quốc.

Ông Ngô Công Thức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang (Ảnh: Hoàng Duật).