Hàng cây sao cổ thụ ở Tiểu chủng viện Làng Sông hồi sinh sau bão lịch sử

Tiểu chủng viện Làng Sông (còn gọi là Nhà thờ Làng Sông), công trình kiến trúc Gothic châu Âu cổ kính, được xây dựng từ khoảng năm 1841-1850, tại thôn Quảng Vân, xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai (trước đây là xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước, Bình Định).

Nhà thờ Làng Sông không chỉ nổi tiếng bởi kiến trúc cổ kính mà còn là nơi đặt nhà in Làng Sông, một trong ba nhà in chữ Quốc ngữ sớm nhất Việt Nam, có vai trò quan trọng trong việc xây dựng, quảng bá và phát triển chữ Quốc ngữ.

Hàng cây sao cổ thụ từ lâu trở thành biểu tượng của Tiểu chủng viện Làng Sông, thu hút du khách tham quan, chụp hình.

Trải qua hơn một thế kỷ, từng chống chọi nhiều trận thiên tai, hàng cây sao cổ thụ vẫn kiên cường đứng vững. Năm 2025, bão Kalmaegi (bão số 13) quét qua, nhiều cây bị bẻ gãy, cành, lá chết khô, khiến nhân dân địa phương và du khách không khỏi xót xa.

Hơn 4 tháng sau bão lịch sử, hàng cây sao cổ thụ xác xơ sau bão, nay đang dần hồi sinh.

Những chồi non đã bật lên, tán lá xanh mướt trở lại, khiến người dân, du khách khi quay lại Tiểu chủng viện Làng Sông cảm thấy vui hơn.

Dù mầm xanh đã trở lại trên những thân cây cổ thụ vẫn in đầy “vết thương”, phải mất nhiều năm nữa mới có thể tạo thành những tán lá tỏa bóng mát như xưa.

Cụ Nguyễn Thị Phải (95 tuổi, nhà ở gần Tiểu chủng viện Làng Sông) khi còn con gái đã thấy 2 hàng cây sao gốc to một người lớn ôm không xuể. Trước đây, dù trải qua nhiều trận bão lớn nhưng cây chỉ gãy vài cành, còn cơn bão năm vừa rồi khiến nhiều cây bị gãy ngang ngọn, cành, lá khô.

“May mà giờ hàng cây đang dần phục hồi. Chiều về người dân địa phương thường đến đây thư giãn, còn du khách tham quan và chụp hình với hàng cây sao cổ thụ này”, cụ Phải chia sẻ.

Vị trí Tiểu chủng viện Làng Sông, cách trung tâm Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai gần 9km theo quốc lộ 19 mới (Ảnh: Google Maps).