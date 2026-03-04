Hai xe máy va chạm khiến 4 thanh thiếu niên tử vong

Khoảng 22h10 ngày 3/3, tại km33+500 quốc lộ 4B thuộc thôn 8+10, xã Na Dương (tỉnh Lạng Sơn) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 4 người tử vong.

Thời điểm trên, xe máy mang biển kiểm soát 19D1-069xxx lưu thông trên quốc lộ 4B theo hướng Lộc Bình - Lợi Bác khi đến địa bàn thôn 8+10 xã Na Dương đã xảy ra va chạm với xe máy mang BKS 12LA-067xxx đi chiều ngược lại.

Theo thông tin ban đầu, trên hai xe có bốn người gồm: B.V.H. (17 tuổi, trú tại thôn Già Nàng); L.D.A. (15 tuổi, trú tại thôn Kéo Cọ); H.V.T. (20 tuổi, trú tại thôn Phai Vài); C.V.H. (18 tuổi, cùng ở xã Lợi Bác, tỉnh Lạng Sơn).

Cú va chạm mạnh khiến cả bốn người tử vong, trong đó có 2 học sinh.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Truyền hình Lạng Sơn).

Sau khi nhận tin báo, Công an tỉnh Lạng Sơn đã huy động lực lượng Công an xã Na Dương cùng các đơn vị nghiệp vụ đến hiện trường để cấp cứu người bị nạn, bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông.

Lực lượng chức năng cũng phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân khu vực 5 tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu để phục vụ công tác điều tra.

Ban An toàn giao thông tỉnh Lạng Sơn đã đến thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân. Mỗi gia đình có người tử vong được hỗ trợ 5 triệu đồng.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn điều tra, làm rõ.