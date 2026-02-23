Giao thông Hà Nội đông "nghẹt thở" trong ngày đầu đi làm sau Tết

Sáng 23/2, ngày đầu tiên người dân Thủ đô quay trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, giao thông tại nhiều tuyến đường trung tâm Hà Nội đông đúc, lượng phương tiện tăng cao khiến việc di chuyển gặp nhiều khó khăn, đặc biệt trong khung giờ cao điểm buổi sáng.

Từ khoảng 7h, các trục đường lớn như đường Trường Chinh, Nguyễn Trãi, Cầu Giấy, Hồ Tùng Mậu... ghi nhận mật độ phương tiện dày đặc. Dòng xe nối dài, di chuyển chậm, nhiều thời điểm xảy ra ùn tắc kéo dài hàng trăm mét, khiến người tham gia giao thông mất nhiều thời gian hơn thường ngày để đến nơi làm việc.

Tại cầu Chương Dương, các làn xe theo hướng từ phường Bồ Đề sang phường Hoàn Kiếm trong sáng nay luôn trong tình trạng đông kín phương tiện.

Tại khu vực Ngã Tư Sở, giao thông cũng nhanh chóng trở lại với hình ảnh đông đúc quen thuộc. Đặc biệt, tại các điểm dừng đèn đỏ, lượng phương tiện tăng cao, các dòng xe nối đuôi nhau kéo dài, di chuyển chậm và thường xuyên bị ùn ứ trong khung giờ cao điểm buổi sáng.

Trên đường Nguyễn Trãi, theo hướng di chuyển về trung tâm Thủ đô, dòng xe ken đặc trong khung giờ cao điểm khiến các phương tiện di chuyển khó khăn, nhiều thời điểm chỉ nhích từng mét.

Theo ghi nhận, nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng trên là do phần lớn người dân cùng quay lại nhịp sinh hoạt, lao động sau kỳ nghỉ dài. Bên cạnh đó, nhiều công trình thi công, nút giao hẹp và ý thức chấp hành luật giao thông chưa đồng đều cũng khiến áp lực giao thông gia tăng.

Đáng chú ý, trong sáng nay, học sinh trên địa bàn thành phố cũng chính thức trở lại trường học sau kỳ nghỉ Tết. Việc phụ huynh đưa đón con em cùng thời điểm với giờ cao điểm đi làm đã khiến lưu lượng phương tiện tăng đột biến tại các tuyến đường gần trường học, khu dân cư đông đúc.

Trong dòng phương tiện ùn ứ kéo dài, một chiếc xe cấp cứu bật tín hiệu ưu tiên vẫn di chuyển hết sức khó khăn do bị bao vây bởi các phương tiện đông kín, cho thấy áp lực giao thông lớn trong buổi sáng đầu tuần người dân trở lại làm việc sau Tết.

Trên đường Nguyễn Tuân, các phương tiện di chuyển gặp nhiều khó khăn do khu vực này đang trong quá trình thi công khiến lưu lượng xe bị dồn ứ, càng làm tình trạng ùn tắc trong giờ cao điểm buổi sáng thêm trầm trọng.

Tại ngã tư Hoàng Minh Giám - Lê Văn Lương, lưu lượng phương tiện luôn ở mức cao, các dòng xe đan xen, nối dài khiến khu vực này thường xuyên rơi vào tình trạng đông đúc, di chuyển chậm trong giờ cao điểm sáng.

Việc đi qua hầm chui Trung Hòa trong sáng nay thực sự trở thành “nỗi ám ảnh” khi lượng phương tiện quá lớn, di chuyển chậm và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.