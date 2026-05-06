Hai vợ chồng ở TPHCM mất tích bí ẩn

Ngày 6/5, Công an xã Xuyên Mộc (TPHCM) đang phối hợp cùng Công an xã Phước Hải và các địa phương lân cận tìm kiếm ông Lê Hồng Phong (70 tuổi) và vợ là bà Nguyễn Thị Lùng (69 tuổi, cùng ngụ xã Phước Hải). Hai người đã mất tích 6 ngày nay.

Ông Phong và vợ mất tích từ ngày 1/5 (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo trình báo của ông Lê Hồ Vân (con của ông Phong), lúc 5h ngày 1/5, ông Phong và vợ rời khỏi nhà tại tổ 8, ấp Mỹ Hòa (xã Phước Hải) rồi mất tích.

Vợ chồng ông Phong rời nhà bằng xe máy nhãn hiệu Honda Wave, biển số 72H1-296.44. Chiếc xe sau đó được tìm thấy tại khu rừng Bình Châu - Phước Bửu (xã Xuyên Mộc), cách nhà khoảng 30km.

Công an xã Xuyên Mộc thông báo người dân nhìn thấy vợ chồng ông Phong ở đâu, báo ngay cho nhà chức trách qua số điện thoại 02.543.878.194.