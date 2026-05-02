Tìm thấy thi thể giám đốc người Hàn Quốc mất tích ở TPHCM

Trưa 2/5, lực lượng cứu hộ thuộc Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH (PC07, Công an TPHCM) đã tìm thấy thi thể ông K.H.S. (65 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) bị mất tích ở hồ Đá Đen.

Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân sáng 2/5 (Ảnh: CTV).

Thi thể ông S. được tìm thấy lúc 12h, ở giữa hồ, cách bờ bên xã Kim Long hơn 50m. Thi thể nạn nhân sau đó được lực lượng chức năng đưa vào bờ, chuyển về nhà xác để khám nghiệm tử thi, làm rõ nguyên nhân.

Thời điểm phát hiện, nạn nhân mặc chiếc áo thun dài tay màu cam, tay đeo đồng hồ trùng khớp với bức ảnh lúc nạn nhân và người bạn chụp kỷ niệm. Trong sáng nay, người thân và đồng nghiệp của ông S. cũng có mặt ở hiện trường.

Như Dân trí đã thông tin, ông K.H.S. là giám đốc của một công ty chuyên sản xuất giàn giáo và vật tư sắt thép tại Khu công nghiệp Châu Đức.

Sáng 1/5, ông S. cùng người bạn đi ô tô đến hồ Đá Đen, xã Kim Long (trước đây thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Hai người chèo SUP từ xã Kim Long qua xã Ngãi Giao rồi lên bờ nghỉ ngơi, chụp ảnh kỷ niệm.

Chiếc SUP của nạn nhân tại hiện trường (Ảnh: CTV).

Ít phút sau, cả hai tiếp tục chèo SUP quay về vị trí ban đầu. Hai người chèo được một đoạn thì người bạn phát hiện ông S. mất tích nên trình báo cơ quan chức năng.

Công an xã Kim Long và PC07 đã huy động lực lượng, phương tiện đến hiện trường, trắng đêm tìm kiếm nạn nhân.

Hồ Đá Đen có diện tích khoảng 250ha, nằm giáp ranh xã Kim Long, Ngãi Giao và phường Tân Thành. Đây là địa điểm du lịch còn hoang sơ, thu hút du khách vào các ngày cuối tuần đến cắm trại, câu cá và chèo SUP.