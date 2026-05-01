Giám đốc người Hàn Quốc mất tích khi chèo SUP ở TPHCM

Đến hơn 21h30 ngày 1/5, lực lượng cứu hộ thuộc Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH (PC07, Công an TPHCM) vẫn tìm kiếm người đàn ông quốc tịch Hàn Quốc bị mất tích ở hồ Đá Đen.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường (Ảnh: Xuân Đoàn).

Theo thông tin ban đầu, ông K.H.S. (65 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) là giám đốc của một công ty chuyên sản xuất giàn giáo và vật tư sắt thép tại Khu công nghiệp Châu Đức.

Sáng cùng ngày, ông S. cùng người bạn tên T. (quốc tịch Việt Nam) đi ô tô đến hồ Đá Đen, xã Kim Long (trước đây thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), để chèo SUP.

Trong lúc chèo SUP, người bạn phát hiện ông S. mất tích nên trình báo công an. Công an xã Kim Long và PC07 huy động lực lượng, phương tiện đến hiện trường, triển khai công tác tìm kiếm nạn nhân, nhưng chưa có kết quả.

Chiếc SUP của nạn nhân được đưa vào bờ (Ảnh: Xuân Đoàn).

Hồ Đá Đen có diện tích khoảng 250ha, nằm giáp ranh xã Kim Long, Ngãi Giao và phường Tân Thành. Đây là địa điểm còn hoang sơ, thu hút du khách vào các ngày cuối tuần đến cắm trại, câu cá và chèo SUP.