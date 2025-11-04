Hai thiếu niên tự bỏ nhà, bắt xe đi Hà Nội theo lời hứa trên mạng

Ngày 4/11, Công an xã Ninh Châu, tỉnh Quảng Trị đã giúp đỡ 2 em nhỏ trở về với gia đình.

Trước đó, Công an xã Ninh Châu nhận tin báo từ một nhà xe chạy tuyến Quảng Trị - Hà Nội về việc hai em nhỏ trên xe có dấu hiệu bất thường, nên xác minh.

Cơ quan công an liên hệ gia đình đón các em nhỏ về nhà (Ảnh: Công an cung cấp).

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định hai em là L.Đ.T. và L.Đ.T.Đ. (cùng SN 2010, trú tại phường Nam Đông Hà, Quảng Trị).

Các em trình bày được một người quen qua mạng xã hội Facebook hứa hẹn bố trí việc làm tại Hà Nội nên tự ý bỏ nhà đi mà không xin phép gia đình.

Nhận thấy hai em nhỏ tự đi tìm việc có nguy cơ rơi vào bẫy của các đối tượng lừa đảo qua mạng, Công an xã Ninh Châu đã liên hệ gia đình đón các em về quản lý, giáo dục.