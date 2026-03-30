Hai thanh niên ở Lâm Đồng tông trúng chó, va chạm xe đầu kéo

Ngày 30/3, lực lượng chức năng xã Quảng Tín, Lâm Đồng, phối hợp cùng các đơn vị liên quan điều tra làm rõ vụ tai nạn khiến 2 người bị thương nặng.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, vụ tai nạn xảy ra vào 19h22 ngày 29/3, trên đường Hồ Chí Minh, đoạn thuộc xã Quảng Tín. Thời gian này, anh N.V.S. (29 tuổi) điều khiển xe máy chở theo anh V.V.D. (25 tuổi) lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng xã Quảng Tín về xã Kiến Đức. Đến địa điểm trên, xe của anh S. bất ngờ tông trúng con chó đang chạy qua đường.

Hai thanh niên đi xe máy ngã xuống đường, va chạm xe đầu kéo sau khi tông trúng chó (Ảnh cắt từ video).

Cú tông làm 2 người trên xe máy ngã xuống đường, va chạm ô tô đầu kéo do tài xế Nguyễn Hoài Tân (45 tuổi, trú tại tỉnh Gia Lai) điều khiển lưu thông hướng ngược lại.

Hậu quả, anh S. bị gãy xương đùi, gãy cẳng chân trái, gãy đốt sống cổ, anh D. bị gãy xương đùi trái, gãy xương bàn tay trái, gãy đốt sống mũi. Va chạm cũng làm con chó chết tại chỗ.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, lập hồ sơ điều tra làm rõ vụ việc.