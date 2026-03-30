Xe cẩu bị phóng điện ở Lâm Đồng, một người tử vong

Vụ tai nạn xảy ra vào 8h ngày 30/3 trên đường Hoàng Minh Giám, phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng (thuộc Bình Thuận trước đây). Lúc này, tài xế điều khiển xe cẩu cây xanh va chạm vào đường dây, dẫn đến tai nạn phóng điện.

Vụ việc làm anh N.H.C. (23 tuổi, trú tại phường Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng) đứng gần khu vực bị phóng điện, tử vong.

Nhận tin báo, Công an phường Hàm Thắng có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ, lực lượng liên quan điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo người thân nạn nhân, anh C. mới lập gia đình, có con nhỏ, là lao động chính trong nhà. Trong ngày, lực lượng chức năng cùng người dân thăm hỏi, động viên đến gia đình nạn nhân.